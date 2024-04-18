Татарстан проведет эксперимент: упрощенный детский «Тотальный диктант» на шести площадках

В этом году в Татарстане для очного участия жителей в международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант» будет организовано более 1 300 площадок. Впервые за 20 лет проведения проекта в экспериментальном формате на 6 площадках дети в возрасте от 7 до 18 лет смогут написать упрощенную версию диктанта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщили руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в Республике Татарстан, председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская и региональной координатор акции Вячеслав Шаталов.

«В этом году впервые в рамках пилотного проекта организуется так называемый детский диктант. Это будет адаптированная упрощенная форма для детей младшего возраста. В том числе одна из таких площадок будет в КЦ имени Пушкина», – сказала Александровская.

Вячеслав Шаталов уточнил, что на пилотный эксперимент в этом году не было предусмотрено возможности зарегистрироваться.

«В этом году детский диктант проходит впервые в экспериментальном формате, и каждый регион решает самостоятельно, проводить его или нет. Мы решили присоединиться к данному формату. Посмотрим, понравится ли такой формат аудитории. На следующий год, надеемся, мы сможем расширить количество площадок этой категории», – отметил региональный координатор акции.

Как пояснил Шаталов, с инициативой проведения «Тотального диктанта» для школьников выступили некоторые образовательные учреждения. Их воспитанники и напишут первыми детский «Тотальный диктант». Помимо КЦ Пушкина такие площадки будут организованы в одной из школ «Адымнар», в Иннополисе, на трех площадках Ютазинского района – в поселке Подгорновский, селе Акбаш, поселке городского типа Уруссу.

«Тотальный диктант» пройдет в Казани и городах Татарстана, напомним, уже в ближайшую субботу – 20 апреля. В 14 часов участники онлайн- и реального форматов смогут проверить свои знания, написав специально созданный к акции текст писательницы и журналиста Анны Матвеевой. В Казани в этом году для «Тотального диктанта» будет организовано 190 очных площадок. Главными станут – Культурный центр имени Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Дом дружбы народов РТ.