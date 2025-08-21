Мишустин – Минниханову: «Вы очень многое делаете для Татарстана, вас поддерживает Путин»

Всероссийский форум малых городов стал поводом для премьера Мишустина прилететь в Казань. Он выразил респект Минниханову перед выборами Раиса РТ и выступил на пленарном заседании вместе с Хуснуллиным, Файзуллиным и Пушилиным. Как это было — в репортаже «Татар-информа».





Форум «Развитие малых городов и исторических поселений» проходит в 10-й раз и впервые в Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

Казань приняла 4 тыс. участников Всероссийского форума малых городов

Выставочный центр «Казань Экспо» принимает на этой неделе уже второй форум: во вторник проводили участников российско-китайских «РОСТКов», а в ночь на среду повесили синие баннеры Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Он проходит в 10-й раз и впервые в Казани.

Как сегодня во время пленарного заседания отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выбрать место для урбанистического форума не так-то просто – нужно принять и разместить более 4 тыс. гостей. Но после саммита БРИКС, прошедшего в столице Татарстана в октябре 2024-го, Казань доказала, что готова к любому форуму.

«Команды, которые сюда приехали, смотрят же наш красивый город, столицу Республики Татарстан, город Казань. Кто-то, может, выехал к водным пространствам. К счастью, сегодня прекрасная погода, которая позволит дальше посмотреть город», – сказал Файзуллин.

Ирек Файзуллин: «После саммита БРИКС, прошедшего в столице Татарстана в октябре 2024-го, Казань доказала, что готова к любому форуму» Фото: rais.tatarstan.ru

Форум длится три дня – с 19 по 21 августа, но кульминацией является награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они получают федеральное финансирование.

Мишустин встретился с Миннихановым тет-а-тет в Казани

Событие, посвященное развитию малых городов, собрало обстоятельный пул почетных гостей. Этим утром в Казань прилетел Премьер-министр России Михаил Мишустин, которого у трапа самолета встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Форум также посетил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, который этим утром участвовал в деловом завтраке в «Казань Экспо».

Мишустин провел встречу с Миннихановым Фото: t.me/galimovatatarstan

«Казань очень гостеприимная и красивая. Входит в тройку лидеров крупнейших городов по качеству городской среды. И, конечно, жители это видят», – начал Премьер-министр встречу.

По его словам, организация самых значимых мероприятий в Казани всегда проходит на самом высоком уровне. «Я хочу вас поблагодарить, всю команду, которая в короткое время организовала всё для того, чтобы принять как раз Всероссийский конкурс по историческим поселениям и малым городам», – подчеркнул глава Правительства РФ.

Он добавил: «И вообще регион, которым вы руководите, один из самых развитых в стране».

Минниханов в свою очередь доложил: за пять лет по всем программам в Татарстане построено и отремонтировано более 22 тыс. объектов. За это время появилось 48 школ и 59 детских садов, в порядок привели более 5 тыс. дворов, отремонтировано свыше 4 тыс. многоквартирных домов, с нуля создано более 300 общественных пространств. Деталями совещания поделилась в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Раис республики поблагодарил Председателя Правительства за выбор Казани в качестве места проведения Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений Фото: t.me/galimovatatarstan

Говорили не только о благоустройстве и создании комфортной городской среды. Минниханов вкратце доложил о социально-экономическом развитии Татарстана. Например, сказал о таких драйверах экономики, как особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис». Раис поблагодарил Мишустина за принятое решение о создании новой ОЭЗ «Зеленая долина».

Российский премьер в свою очередь отметил усилия Минниханова, направленные на подготовку кадров, а затем поинтересовался, как идет модернизация Международного аэропорта «Казань». Мишустин обратил внимание, что столица Татарстана входит в тройку лидеров по качеству городской среды. А республика в целом – это один из наиболее развитых российских регионов.

Раис республики поблагодарил Председателя Правительства за выбор Казани в качестве места проведения Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений и за то, что Мишустин прилетел лично. Минниханов отметил, что Татарстан накопил значительный опыт в реализации проектов на территории малых городов и сельских поселений.

Российский премьер пожелал Минниханову удачи на выборах Раиса Татарстана

Зашла речь и о выборах Раиса Татарстана, которые пройдут 14 сентября, в Единый день голосования. Мишустин заметил, что Минниханова поддерживает Президент России Владимир Путин, и выразил уверенность, что на предстоящих выборах заслуги действующего руководителя региона будут оценены по достоинству.

«Хочу от всей души пожелать вам удачи на предстоящих выборах главы Республики Татарстан. Вы очень много делаете для региона, вас поддерживает Президент Российской Федерации Владимир Путин. И уверен, что жители по достоинству оценят все то, что руководство Республики Татарстан делает для развития вашей республики», – сказал Михаил Мишустин.

Рустам Минниханов в ответ поблагодарил российского лидера и Правительство РФ за поддержку.

«Мы ведем большие международные программы. Большое спасибо вам, Правительству – у нас полный контакт по всем проектам. Для нас созданы все условия, остается только работать», – отметил Раис Татарстана.

В то время пока Мишустин и Минниханов совещались, а затем обходили выставку форума «Город-сад», в пассаже «Казань Экспо» собирались участники пленарной сессии Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Мишустин процитировал мэра Рыбинска

В то время пока Мишустин и Минниханов совещались, а затем обходили выставку форума «Город-сад», в пассаже «Казань Экспо» собирались участники пленарной сессии. Одни проводили встречи на ногах, другие делали фото на фоне баннеров, третьи получали презенты с форума в брендированных синих пакетах.

У входа в концертный зал им. Ильгама Шакирова «Татар-информ» заметил республиканских министров: труда и соцразвития – Эльмиру Зарипову, культуры – Ираду Аюпову, цифрового развития – Айрата Хайруллина. Были главы районов – Нижнекамского Радмир Беляев, Бугульминского – Дамир Фаттахов.

К началу пленарного заседания зал был заполнен, а российский премьер Михаил Мишустин начал выступать чуть раньше запланированного времени. Он поделился приятным впечатлением после обхода выставки «Город-сад» и рассказал о позитивных примерах Рыбинска, Бавлов, Старой Руссы, где команды управленцев перезапустили экономику.

«Сегодня, когда мы говорили с мэром Рыбинска, он сказал очень интересную фразу, которую я запомнил и буду цитировать: «Михаил Владимирович, раньше нас проезжали, а теперь к нам заезжают». Вот я хочу, чтобы во все наши малые города и поселения чаще заезжали», – сказал Мишустин.

Михаил Мишустин: «Особенно важно сформировать законодательную основу для мастер-планирования, закрепить статус этих документов, содержание, а также установить требования к разработчикам» Фото: rais.tatarstan.ru

Мишустин выступил на пленарном заседании форума. Главное

Муниципалитеты регионов РФ знают, что победа в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды – это драйвер развития, отметил Мишустин. Государство готово поддерживать инициативы по улучшению малых городов, поэтому с текущего года мы расширили географию участников конкурса – заявить о себе теперь могут города и опорные населенные пункты с количеством жителей до 300 тыс. человек, а также исторические поселения, которые являются административными центрами. Возможностью воспользовался в том числе татарстанский Нижнекамск – это его первая заявка на победу.

Мишустин упомянул Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, в котором поучаствовали 16,5 млн жителей практически из всех российских регионов, в том числе более 130 тыс. жителей четырех новых регионов.

Качество жизни россиян улучшается в том числе за счет реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а по поручению Владимира Путина в стране разработан обширный инструментарий, чтобы регионы могли активнее ремонтировать и возводить нужные жителям объекты, отметил Мишустин.

Как меняются российские регионы и города, Премьер-министр следит лично. Например, он поделился впечатлением от поездки в Амурскую область: «Когда по реке смотришь на два берега, наш нам всем показался, кто был со мной в поездке, красивее, чем китайский берег».

Российским регионам предстоит масштабная работа по развитию 2160 опорных пунктов страны, где проживает большинство жителей. По поручению Президента РФ стартовал процесс по созданию 200 мастер-планов для городов, половина из которых – малые и средние.

«Особенно важно сформировать законодательную основу для мастер-планирования, закрепить статус этих документов, содержание, а также установить требования к разработчикам», – сказал Премьер-министр.

Фото: rais.tatarstan.ru

Как будут возрождать новые регионы России и увековечат подвиги на СВО

Тема специальной военной операции и восстановления, или, как сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, возрождения новых регионов России, прозвучала в речи нескольких спикеров.

Мишустин поделился, что на выставке узнал об интерактивной «Карте героев». Идея проекта заключается в том, что россияне смогут узнать о подвигах жителей малых городов (акцент будет сделан на участниках СВО), поближе познакомиться с биографией земляков и предложить наиболее удобные варианты увековечения их памяти в городской среде.

«По‑моему, просто блестящая идея. Она может стать основой для создания в будущем мемориалов, названий улиц, общественных пространств. Конечно, к организации таких мест нужно подходить очень аккуратно, системно, по единому стандарту», – выразил мнение Мишустин.

Марат Хуснуллин вспомнил свою поездку в Мариуполь 2023 года, когда он зашел во двор дома на сильно разрушенном проспекте Фото: rais.tatarstan.ru

Вице-премьер страны Марат Хуснуллин вспомнил свою поездку в Мариуполь 2023 года, когда он зашел во двор дома на сильно разрушенном проспекте.

«А двор был абсолютно благоустроен. И я сказал: «Смотри, какой строитель молодец, дом еще не отремонтирован, а двор благоустроен». А мне ответили: «Это не строители, а местные жители, которые в этом доме живут». Они попросили материалы со словами, что они сами всегда за своим домом следили и дальше будут это делать», – рассказал Хуснуллин.

Пушилин рассказал, что уже наглядно видно преображение территории. Он напомнил, что к 2030 году новые регионы должны достигнуть среднероссийского уровня по поручению Президента России, но есть стремление сделать еще лучше.

«У нас в 2023–2024 годах, как мы начали, всего 35 было общественных пространств, в этом году уже 48. До 2030 года планируем около 400 таких общественных пространств по Республике обустроить», — рассказал Пушилин.

Несмотря на все сложности, включая продолжающуюся специальную военную операцию, удается создать новые общественные пространства с современными детскими или спортивными площадками. И они становятся предметом гордости для жителей ДНР.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что проблема с водой в Донецкой Народной Республике будет решена.

«Задача поставлена перед нами Президентом, Правительством решить водную проблему тоже. Мы помним, как мы это делали в 2020 году в Крыму, когда такие же условия были. Сегодня у нас сложности в Донецкой Народной Республике. Мы и эту задачу тоже решим», – пообещал Файзуллин.

Файзуллин попросил победителей конкурса не слишком сильно сжимать его руку в качестве благодарности

Форум завершился долгожданным награждением победителей. Как сказал на пленарной сессии министр строительства и ЖКХ России, конкурс – это прямые федеральные средства, которые вкладываются в улучшение населенных пунктов. Но без софинансирования региона, муниципалитетов и местного бизнеса тоже никак.

«Коллеги, я [к вам] обращаюсь. Который год подвожу итоги, прошу: сильно руки не жмите мне. У меня потом неделю она [побаливает]. Вы с ней как с эспандером пытаетесь поработать», — пошутил Файзуллин.

Невозможно, чтобы победили все, заявил министр, как бы намекая, что не надо отчаиваться в случае неудачи. По его словам, например, от Татарстана заявлялись 16 проектов, но победителями стали только шесть.

В 2025 году на Всероссийский конкурс было направлено 424 заявки, на конкурс для регионов Дальнего Востока – 103 заявки. В итоге отобраны 240 победителей по всероссийскому конкурсу и 54 – по конкурсу для регионов Дальневосточного федерального округа.