Рустам Минниханов: Благоустройство парков и скверов меняет городскую жизнь

Сегодня в «Казань Экспо» в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» состоялся деловой завтрак Министерства строительства и ЖКХ РФ. В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие представители власти. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Ирек Файзуллин отметил, что в ходе форума будут подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он уточнил, что будут определены 240 победителей основного конкурса, а также победители конкурса малых городов Дальневосточного региона.

Министр также напомнил о том, что 10 лет назад в Татарстане стартовала масштабная программа по развитию парков и скверов, подчеркнув значительные изменения в малых городах вокруг этих пространств.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что качество жизни населения является основным критерием оценки эффективности работы руководителей на местах. Он подчеркнул, что республика включает 24 города, 15 поселков городского типа и 3077 сельских населенных пунктов, а главная задача власти – создавать равные условия, позволяющие каждому раскрывать свой потенциал.

Минниханов рассказал, что в 2015 году в Татарстане стартовала республиканская программа по развитию общественных пространств. Для ее реализации были изучены успешные практики Москвы, приглашены ведущие специалисты и сформирована команда проектировщиков.

Также был создан Институт развития городов Татарстана, ставший платформой для разработки стратегии реконструкции городского пространства. В Казани, Альметьевске и Набережных Челнах действуют дирекции парков, которые занимаются их содержанием и тематическим наполнением.

Раис республики отметил, что Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды стал важным инструментом для реализации инициатив. В Татарстане благодаря конкурсу были реализованы 49 проектов в 23 населенных пунктах. Каждый проект учитывал мнение и запросы граждан, в результате чего сегодня в республике насчитывается 450 благоустроенных парков, скверов, бульваров и набережных.

Минниханов подчеркнул значимость этих преобразований: ранее заброшенные и неухоженные территории превратились в центры притяжения для всех поколений. Он также отметил рост социальной вовлеченности граждан: увидев положительный результат благоустройства парков и скверов, жители активно включились в работу по обустройству дворов.

В рамках программы «Наш двор» за пять лет благоустроено 5 174 дворовых территории, что затронуло 1,6 млн человек. Жители участвуют в обсуждениях, контролируют ход работ и принимают готовые объекты, при этом развитие дворовых пространств способствует формированию традиций совместных мероприятий. В этой связи была организована дворовая акция «Курше».

Раис Татарстана также отметил рост доступной среды: благоустроенные парки и скверы создают комфортные условия для взрослых, детей и людей с ограниченными возможностями. На набережной Казанки построен большой детский парк «Елмай» с уникальными игровыми площадками.

Новые пространства стимулируют занятие спортом и активный отдых. За последние 15 лет количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом в Татарстане, увеличилось в 2,5 раза. Среди значимых объектов он выделил экстрим-парк «Урам», спроектированный с участием профессиональных спортсменов.

Минниханов подчеркнул, что при благоустройстве уделяется внимание сохранению уникальных природных комплексов. Например, Голубые озера под Казанью были улучшены с точки зрения экологии при возросшей посещаемости.

По словам Раиса республики, благоустроенные территории повышают привлекательность районов для семей с детьми, способствуют росту рождаемости и увеличению продолжительности жизни. Парки становятся центрами культурной жизни: только в Казани за прошлый год проведено 1 500 мероприятий, которые посетили около 2 млн человек.

Благодаря благоустройству и богатой истории даже небольшие города привлекают туристов: так, Елабугу с населением 74 тыс. человек в прошлом году посетили более 1,1 млн гостей.

Минниханов отметил, что за 10 лет Татарстан накопил богатый опыт по обновлению общественных пространств и готов делиться наработками с коллегами из других регионов.