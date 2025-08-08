«Намоленное уже там место!»: чем «рай белых вод» Аксубаево хочет завлекать инвесторов

В Аксубаево ежемесячно выращивают 6 тонн вешенок и планируют запустить производство мягких сыров моцарелльной группы. А туристов будут завлекать медом, рыбалкой и конными прогулками. О чем говорили на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития – в материале «Татар-информа».





Талия Минуллина подчеркнула уникальность Аксубаевского района как в историческом, так и в экономическом контексте

Фото: предоставлено АИР РТ

«Рай белых вод»

Открывая «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ, руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина подчеркнула уникальность Аксубаевского района как в историческом, так и в экономическом контексте.

«Удивительно для многих, но в 1996 году этот район отметил свое 1100-летие. Это действительно древняя территория, которая фактически старше Казани. В свое время Аксубаевский район находился в центре Волжской Булгарии, а позднее – в центральной части Казанского ханства. Это исторически очень мощный район», – сказала она.

По словам Минуллиной, само название «Аксубаево» говорит о богатстве природных источников.

«Район называют «раем белых вод» из-за большого количества родников. Один из уникальных родников находится в селе Щербень – это то самое древнее село, которое и отметило 1100-летие в 1996 году», – рассказала руководитель АИР.

Отдельно спикер отметила значимость района и в современном экономическом укладе. «Сегодня 80% валового регионального продукта района дают промышленность и сельское хозяйство. В структуре промышленности почти 60% занимает нефтяная отрасль. На территории работают шесть малых нефтяных компаний, включая дочернюю структуру «Татнефти», – уточнила глава АИР РТ.

Минуллина представила участникам совещания руководителя исполкома района Алмаза Мингулова. «По сути, он новоиспеченный глава, но не новый человек для района – уже работал здесь и имеет свое видение развития», – сказала она.

Минуллина представила участникам совещания руководителя исполкома района Алмаза Мингулова Фото: предоставлено АИР РТ

Среднемесячная зарплата в районе выросла на 35% – до 64,5 тыс. рублей

Алмаз Мингулов рассказал об экономических показателях муниципалитета.

Валовой территориальный продукт Аксубаевского района по итогам 2024 года достиг 21,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 11% по сравнению с предыдущим годом. Объем отгруженной продукции увеличился до 42,4 млрд рублей (больше на 16,4%).

По его словам, основу экономики составляет промышленность – на нее приходится 60,8% валового продукта.

Прогноз на 2025 год предполагает дальнейший рост: ожидается, что объем отгруженной продукции достигнет 45 млрд рублей. «В 2024 году инвестиции в основной капитал составили 3,4 млрд рублей, в текущем году планируем довести показатель до 3,7 млрд», – отметил Мингулов.

По его словам, среднемесячная заработная плата в районе составила 64,4 тыс. рублей, что на 35% выше по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы в районе остается одним из самых низких – 0,16%.

«Хороший прирост заработной платы обеспечен в первую очередь за счет сельхозпредприятий. В летний период, особенно в период уборки, в сельских хозяйствах зарплаты заметно выросли», – отметил Алмаз.

«Наша задача – чтобы ребята оставались на предприятиях района, трудились в Татарстане»

Численность населения Аксубаевского района превышает 25 тысяч человек. Более 42% жителей составляют чуваши, 38% – татары, около 18% – русские. «Очень интересный район – единственный такой, где проживает так много чувашей», – подчеркнула Талия Минуллина.

Говоря о формировании трудового потенциала, руководитель исполкома района Алмаз Мингулов отметил ключевую роль Аксубаевского техникума универсальных технологий, в котором сегодня обучаются 360 студентов из Аксубаевского и соседних районов, а также других регионов.

«Наша задача – чтобы ребята оставались на предприятиях района, трудились в Татарстане. В этом направлении ведется системная работа совместно с Министерством образования РТ», – отметил Мингулов.

Он сообщил, что в 2025 году в техникуме началось строительство новых учебно-производственных корпусов. Проект реализуется в два этапа с общим объемом бюджетного финансирования в 360 млн рублей. Первый этап уже близок к завершению.

«Инвестиции земляков работают»

Далее Алмаз Мингулов рассказал об инвестиционной привлекательности Аксубаевского района. Одним из ярких примеров стал «Грибной цех» предпринимателя Анатолия Самаренкина.

Производство расположено на площади 2 га, заполнено оно на 71%.

«Здесь ежемесячно выращивается 6 тонн грибов-вешенок. Это успешный пример развития сельской территории за счет инвестиций наших земляков. Продукция востребована как в торговых сетях, так и в ресторанах», – отметил Мингулов.

По его словам, выручка предприятия за 7 месяцев этого года составляет 17 млн рублей.

«Если у инвесторов есть какая-то заинтересованность, то мы открыты к диалогу»

Развивается и промышленный парк «Аксубаево», созданный на месте заброшенных зданий. Сегодня на территории работают 10 резидентов. Общий объем вложений составляет около 200 млн рублей. Компании специализируются на производстве металлоизделий, деревообработке, обработке мрамора.

Скоро к ним присоединится новый участник – «Технокорп», который запускает производство парковых модульных и линейных светильников.

«Инвестор уже направил средства на оборудование. Срок реализации проекта – 2025-2026 годы. Планируется создание семи новых рабочих мест», – сообщил Мингулов.

Руководитель промплощадки Владислав Морозов подготовил участок для размещения оборудования.

«Также рассматривается возможность расширения парка за счет прилегающих территорий. Для потенциальных резидентов доступны участки под строительство новых помещений», – отметил Мингулов.

В этом году планируется скорректировать инвестпроект по разведению и доращиванию мальков ценных пород рыб. Объем инвестиций составит 10 млн рублей, будет создано 8 новых рабочих мест.

«Если у инвесторов есть какая-то заинтересованность, то мы – и я лично – открыты к диалогу», – подчеркнул Мингулов.

Он отметил также логистические преимущества территории. «Аксубаево – это центр, и с точки зрения логистики наша территория весьма удобна», – добавил он.

Новый промпарк для сборки товаров из Китая и Индии

Одним из перспективных направлений станет новая промышленная площадка на территории бывшего сушильного цеха лука, который в свое время поставлял продукцию по всей Европе. Его площадь – 5 га, здание находится в муниципальной собственности.

По словам руководителя исполкома Алмаза Мингулова, здесь могут разместиться сборочные производства китайской и индийской продукции, а также производства 3D-заборов, кирпича и деревообработки.

«У нас ведется диалог с некоторыми компаниями, которые реализуют свою продукцию – кирпич – в странах Азии. Диалог ведется. Сможем ли мы привлечь их к нам, пока однозначно сказать нельзя», – отметил он.

Рядом уже функционируют лимонадное и хлебопекарное производства.

«Переработка в сыр – хорошая ниша»

Аксубаевский район остается преимущественно сельскохозяйственным, напомнил руководитель исполкома Алмаз Мингулов. Крупнейшими агропредприятиями здесь являются холдинг «Чистополье» и ООО «Волга-Селект», занимающиеся производством и переработкой зерна. В 2024 году объем инвестиций у ХК «Чистополье» составил 1,2 млрд рублей, у «Волга-Селект» – 630 млн рублей.

Особое внимание уделяется возрождению переработки молока. «К сожалению, в 2022 году приостановил деятельность Аксубаевский молочный завод. Сейчас его модернизацией занимается «Вамин Татарстан», – сообщил Мингулов.

Проект предполагает запуск нового производства мягких сыров моцарелльной группы мощностью 600 тонн в сутки. Он будет реализован в два этапа: на первом запланированы инвестиции в объеме 2 млрд рублей, на втором – строительство линии по переработке молочной сыворотки за 1 млрд рублей.

«В настоящее время проведены встречи с учредителем объединения Минтимером Вагизовичем Мингазовым, в ходе которых достигнута договоренность о разработке концепции модернизации завода», – уточнил Мингулов. По его словам, проект находится на стадии проработки, но имеет большое значение для экономики района.

Талия Минуллина подчеркнула актуальность таких направлений. По ее мнению, именно перерабатывающие производства способны стать драйверами нового инвестиционного витка для муниципалитета.

«В районе много молока. По маслу ниша уже занята, а по сыру пока нет. Переработка в сыр – хорошая ниша. То же самое касается и рыбного направления: мальки есть, дальше можно развивать и переработку», – отметила она.

«Ледовый дворец – это прекрасно, но вокруг него – пустота»

Среди ключевых направлений для инвестиций в Аксубаевском районе – развитие спортивной и туристической инфраструктуры. Как отметил Алмаз Мингулов, сейчас ведется поиск инвесторов для двухэтажного здания в самом центре поселка. Площадь объекта составляет 445 кв. метров.

«Рядом со зданием расположен спортивный комплекс «Юность», где в постоянном режиме проходят тренировочные сборы для детей со всей республики. Здесь же находится бассейн, поэтому гостиница или услуги общественного питания будут однозначно востребованы», – подчеркнул Мингулов.

Развитие инфраструктуры также продолжится за счет строительства новых спортивных объектов. В 2026 году в Аксубаево ожидается открытие ледового дворца, в связи с этим в районе ведется поиск инвесторов для гостинично-ресторанного комплекса. Им предлагается ряд земельных участков под его размещение.

«Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича [Минниханова] в районе появится ледовый дворец. Это прекрасно, но вокруг него – пустота. Нужна хотя бы трехзвездочная гостиница, ресторан. Это зона для малого бизнеса», – прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Намоленное уже там место!»

Руководитель Аксубаевского района предложил инвесторам новые точки роста в сфере малого бизнеса и туризма. Одна из перспективных локаций – объект культурного наследия, здание бывшего Госбанка 1913 года постройки, расположенное в самом центре Аксубаево.

«Площадь застройки составляет более 300 кв. метров. Ранее здесь располагались сельхозбанки. Это идеальное место для размещения объектов торговли, услуг или общественного питания», – сообщил руководитель исполкома Алмаз Мингулов. По его словам, исторический облик здания позволяет создать узнаваемое, брендированное пространство.

Талия Минуллина также подчеркнула коммерческий потенциал этого объекта.

«Намоленное уже там место! Там банк был раньше, зарабатывать там можно. Место подходящее, сети, помещение – все готово», – отметила она.

«Природные локации у озер идеально подходят для размещения глэмпингов»

По словам Мингулова, Аксубаевский район развивает туристический потенциал, опираясь на природу, леса, озера, родники и сельский колорит.

В селе Тарханка уже благоустроены три озера: построены пирсы, ведется разведение рыбы в бассейнах с последующим выпуском в природные водоемы.

«Здесь прекрасное место – выезд в сторону Чистополя, близость к Казани. Отличная точка для выездного отдыха», – отметил руководитель исполкома Алмаз Мингулов.

Другим примером успешного частного проекта в агротуризме стало село Верхняя Баланда. Здесь инвестор «Актай» построил конеферму, на которой содержится 138 голов лошадей русской рысистой и американской стандартбредной пород. «Много лет здесь выращиваются лошади, с успехом выступающие на ипподромах Татарстана и России», – рассказал Мингулов.

Помимо коневодства, в селе действует пчелиная пасека с услугами апитерапии.

В районе для развития туристического потенциала выпускается брендовая продукция, проводятся мероприятия. Так, создан бренд «Аксубаевский мед», а 18 сентября в одном из парков Аксубаево состоится фестиваль дружбы «Пасека».

«В окрестностях района раскинулись лесные массивы, речные долины, родники – это идеальное место для конных маршрутов, рыбалки и отдыха на природе», – добавил Мингулов.

В Аксубаевском районе уже подобрано шесть площадок для размещения глэмпингов. Власти готовы к партнерству с инвесторами. «Мы готовы к диалогу и взаимодействию», – подчеркнул руководитель исполкома.

Талия Минуллина поддержала развитие туризма. «У Аксубаевского района отличный туристический потенциал. Места у озер идеально подходят для размещения глэмпингов. Четыре локации уже доступны, предприниматели готовы заходить. Это не такие большие инвестиции, но эффект будет», – убеждена она.

«Хотя бы 50% реализуем – уже серьезный шаг»

В финале встречи Талия Минуллина обратилась к Алмазу Мингулову с рядом конкретных рекомендаций по усилению работы с инвесторами и обозначила ключевые направления для развития муниципалитета.

«Предприниматели готовы группой выехать к вам в район, но нам нужно для них подготовить интересную программу. Не просто показывать поля, а конкретные объекты: что можно купить, условия, стоимость. Особенно важно показать, какие есть предложения в промышленном парке», – подчеркнула Минуллина.

По словам руководителя агентства, в районе есть проект нового промпарка, но пока нет управляющей компании. «Сейчас мы ищем такую компанию – финансово устойчивую и компетентную, желательно с опытом. Не хотелось бы начинать с нуля», – сказала она.

Фото: предоставлено АИР РТ

Также Минуллина отметила необходимость активной работы с нефтесервисными компаниями, подчеркнув, что в районе уже присутствуют шесть организаций, нуждающихся в сервисах и ремонте оборудования.

«Даже если хотя бы 50% из всего перечисленного реализуем – это уже будет серьезный шаг вперед для района с точки зрения инвестиционного развития. Да, он не входит в первую двадцатку по объему инвестиций в основной капитал, но у него хорошая локация и привлекательные ниши для среднего бизнеса», – заключила глава АИР РТ.