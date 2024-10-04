Политолог Марков: Страны БРИКС поддерживают друг друга в противостоянии Западу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

БРИКС представляет собой клуб государств, у которого нет единой политики, страны — члены организации объединяет только сопротивление попыткам государств Запада ограничить их суверенитет. Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил известный политолог Сергей Марков.

Собеседник агентства сравнил БРИКС с «Группой семи». «<...> „Большая семерка“ — это, по сути дела, мощная политическая организация, вырабатывающая единую политику. А БРИКС — это клуб государств, который не имеет ни секретариата, ни устава, ни единой политики», — подчеркнул он.

По словам Маркова, входящие в БРИКС страны «друг с другом взаимодействуют, помогают друг другу только в одном обстоятельстве — они поддерживают суверенитет друг с друга». «Поэтому они берут на себя неформальные обязательства не вводить санкции друг против друга», — пояснил он.

По мнению эксперта, в связи с этим деятельность БРИКС «с неизбежностью носят антизападный характер, поскольку именно Запад привык ограничивать суверенитет всех остальных государств».

«Поэтому каждое из них (входящих в БРИКС государств — прим. Т-и) сопротивляется Западу. Ну, и все вместе они друг друга немного поддерживают в этом сопротивлении Западу. Таков смысл этой организации», — подытожил Марков.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.