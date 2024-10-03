Рябков: Расширение БРИКС не должно становиться самоцелью

Неприсоединение к санкциям против стран - членов БРИКС является одним из условий вступления в объединение. Об этом сообщил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению спикера, нужно проводить суверенный курс и играть значительную роль в международных и региональных делах, а также строить с членами БРИКС добрые отношения, не присоединяться к нелегитимным санкциям по отношению к странам-участникам объединения.

Рябков добавил, что задача РФ на этом этапе - органично и полноценно интегрировать уже принятые государства во всю многоплановую архитектуру партнерства БРИКС, сохранив при этом динамику и эффективность механизмов и форматов данного объединения. Причем «двери в БРИКС останутся открытыми», согласно твердой позиции российского председательства, уточнил спикер.

Однако, как отметил Рябков, расширение БРИКС не должно стать самоцелью. Здесь главное – укрепить БРИКС, повысить его потенциал и авторитет на международной арене.

Организацию БРИКС основали 18 лет назад. Первые члены объединения: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Саммит БРИКС – это главное событие 2024-го. Данное мероприятие пройдет 22-24 октября в Казани.