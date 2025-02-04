Политолог Марков ожидает завершения конфликта на Украине к концу года

Сергей Марков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переговоры России и Соединенных Штатов по Украине сейчас не увенчаются успехом, но вооруженное противостояние всё равно завершится к концу этого года. Такое предположение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По оценке политолога, «к компромиссу по Украине США и Россия прийти не готовы», и поэтому так затягивается телефонный разговор лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Скоро все-таки разговор состоится. Они (Трамп и Путин — прим. Т-и) договорятся о саммите и о рабочей группе. <...> Саммит состоится весной. Однако по Украине компромисса так и не будет. <...> Однако будет важнейший компромисс — о деэскалации с точки зрения ядерного конфликта. Трамп это подаст как огромную победу», — обрисовал свое видение сценария ближайшего будущего Марков.

Боевые действия на Украине будут продолжаться параллельно с переговорами, а Трамп, уверен политолог, сократит финансирование Киева «примерно в три раза», «с 300 млрд [долларов] до 100 млрд». Недостающую часть Президент США предложит восполнить Европе, но та не будет этого делать.

«Весной, и летом, и осенью все продолжится как есть. <...> К осени сложатся политические условия для переговоров: усталость Европы и Украины заставит их больше уступить России. <...> Таким образом, к концу года, а может, даже осенью, будет подписан договор о мире», — заключил Сергей Марков.