«Политики в Москве могут называть нас «русскими», но мы не перестанем быть татарами»

Петр Толстой: «Когда употребляем слово «россияне», мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит»

Фото: duma.gov.ru

Толстой предложил отказаться от термина «россияне»

В высших политических кругах все активнее обсуждается вопрос о необходимости упразднить термин «россияне», заменив его на «русский». Также звучат предложения закрепить в Конституции РФ идеологию по причислению всех жителей страны к русской национальности.

22 ноября в эфире ток-шоу «60 минут» заместитель Председателя Госдумы РФ Петр Толстой предложил отказаться от термина «россияне» по отношению к народам России и назвать их русскими. Выступление депутата быстро разошлось в медиа. Эта тема на разных площадках упоминается около 800 раз. Потенциальная аудитория этих площадок – более 100 млн пользователей.

Из заявления Толстого:

Мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россияне». Когда нужно было, значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар (или я не знаю, кого он там не хотел обидеть), услужливый Бурбулис предложил ему из словаря Даля вот это слово «россияне». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательное.

Обратите внимание, все те, кто хочет высказаться каким-то образом против русских и РФ, а именно украинцы, отдельные националисты в Казахстане, в других странах бывшего СССР, они употребляют именно слово «россияне», а не «русские». Они не говорят: «Русские наступают», они говорят: «Россияне наступают». Они создают в своих странах музеи памяти, где вся ответственность за то, что они научились вообще держать вилку и нож, возлагается на россиян. Поэтому мы сами, когда употребляем слово «россияне», мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит.

У нас многонациональная страна. У нас есть граждане России. И, безусловно, наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры – все русские. Потому что они в России живут! И они неспроста живут в России, исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы сейчас начали говорить вдруг «россияне».

Бийсултан Хамзаев поддержал инициативу Толстого Фото: duma.gov.ru

Бастрыкин хочет сформулировать национальную идеологию

Его коллега – депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поддержал инициативу, заявив, что соответствующий термин следует закрепить на законодательном уровне и использовать его применительно к представителям всех народов, проживающих на территории РФ.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в Конституции РФ.

«Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция, и одна из целей СВО – денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ», – сказал Бастрыкин, выступая 22 ноября на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Ркаиль Зайдулла: «Граждане страны должны называться «россияне». А этническая национальность у каждого своя, и так и должно быть» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«То, что понятие «россиянин» придумал Ельцин, откровенная ложь»

Что означают высказывания, прозвучавшие в высших эшелонах власти? Может ли эта политика привести к упразднению татар как национальности? Насколько эффективным станет такой прием в отношении татар? С этими вопросами «Татар-информ» обратился к представителям татарской интеллигенции.

Народный писатель Татарстана, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ркаиль Зайдулла:

– Первым об этом заговорил депутат из Дагестана Султан Хамзаев. На политической арене это известная своими странными предложениями личность. На ток-шоу Соловьева вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил: «Не для того Иван Грозный брал Казань». Якобы после взятия Казани называть народы россиянами неуместно. Но его слова неверны с точки зрения истории. До взятия Казани русское государство называлось «Московия», понятие «Российская империя» появилось со времен Петра I. Слово «русский» – это не существительное, а имя прилагательное. Говорят, что за границей всех выходцев из России называют русскими, однако russian обозначает не только «русский», но и «россиянин». Это естественно. В армии, например, татарами называли не только татар, но и чувашей или башкир.

Они заявляют, что никакого понятия «россиянин» не было, его придумал Ельцин. Это уже откровенная ложь. Еще в 50-х годах Мустай Карим писал:

Не русский я, но россиянин. Чести

Нет выше. Я страны советской сын.

Нам вместе жить и подниматься вместе

К сиянию сверкающих вершин.

Сейчас осознанно путают политическую нацию и этнос. Как политическая нация, поскольку страна у нее Россия, граждане должны называться «россияне». А этническая национальность у каждого своя и так и должно быть. Просто какими-то законами это невозможно изменить. В нынешнее сложное время это может привести и к межнациональным конфликтам. Я считаю, что такие вещи – это политическая ошибка. Человек, который знает свою национальность, он гордится своими корнями, говорить ему, что он не этой национальности, а другой, – с одной стороны, это глупость, а с другой – может вызвать недовольство у людей.

Я думаю, что эта инициатива в виде законопроекта не дойдет до Думы. Но это выглядит как лозунг, вброшенный в медиапространство, чтобы узнать реакцию народов.

Гульнара Габдрахманова: «Необходимо обязательно учитывать, насколько этот вопрос чувствителен для представителей нерусских народов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Формула «россияне» будет скреплять представителей самых разных национальностей»

Заведующая отделом этнологических исследований Института истории АН РТ, доктор социологических наук Гульнара Габдрахманова:

– Для нашей многонациональной страны очень важно развивать и поддерживать национально-гражданскую идентичность, а формула «россияне» будет скреплять представителей самых разных национальностей. Одновременно наблюдается тенденция к тому, что происходит путаница с терминами «россияне» и «русские».

На самом деле, это тревожит представителей нерусских национальностей, потому что социология показывает нам очень высокую актуализацию этнической идентичности, этнических чувств представителей самых разных национальностей нашей страны. Поэтому на наш взгляд, нас – социологов, необходимо быть очень аккуратными в употреблении терминов, сегодня особенно, и обязательно учитывать, насколько этот вопрос чувствителен для представителей нерусских народов. Сложно прогнозировать, насколько сильное недовольство может вызвать закрепление общего термина «русские» для всех народов страны, однако некоторую обиду нерусские народы по этому поводу, безусловно, почувствуют.

Нужны какие-то скрепы: да, мы разные и нас надо как-то соединить, собрать. Общероссийская идентичность это позволяет, это реальный механизм соединения, интеграции, концентрации, поэтому очень важно, мне кажется, сохранить то, что продвигалось, что было прописано в законодательных документах в недавнем времени.

Искандер Измайлов: «В истории очень часто бывает так, что благими пожеланиями устлана дорога в политическое небытие» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если кому-то кажется, что дело только в переименовании, то они плохо понимают страну, в которой живут»

Научный сотрудник Института истории АН РТ имени Шигабутдина Марджани, доктор исторических наук Искандер Измайлов:

– В последнее время очень часто раздаются голоса с требованиями «отменить» нации и с какого-то числа, например с 1 января 2024 года, считать все народы России просто русскими. Это очень интересная и определяющая тенденция в современной политике. Если кому-то кажется, что дело только в простом переименовании, то, очевидно, что они плохо учились в школе и плохо понимают страну, в которой живут. При всей своей абсурдности эти предложения имеют глубокие исторические корни и не являются чем-то принципиально новым в политике России.

Уже в Средние века русские летописцы делили народы на «языки». И это не случайно. Собственно, по мнению летописца, именно языками и отличались в первую очередь народы, которых он знал. Позднее к факторам, разделяющим народы на крупные общности, присоединилась религия. Например, в императорской России перепись населения фиксировала не национальность, а именно вероисповедание. Национальный состав мало беспокоил царские власти, поскольку главным была их сословно-социальная принадлежность, от которой зависело налогообложение и различные льготы. Так, сословие «башкир», в которое включались различные этноязыковые группы, имело значительные льготы по землепользованию. Этот фактор стал объединяющим для их части, когда после Февральской революции эти льготы были отменены. Главным требованием башкирских съездов стало возвратить им эти льготы.

Когда при советской власти происходило становление национальной государственной структуры, не было сомнений, что кроме русского есть еще, по разным оценкам, порядка 160 народов и национальностей, которые имеют определенную степень национально-культурной автономии. Это показали уже первые исследования, которые стали проводить для подготовки переписи населения СССР в начале 1920-х годов. Поэтому советская наука, опираясь на исследования отечественных этнографов, разделяла народы на нации и национальности, а некоторые народы, сохранявшие традиционный образ жизни и родовой строй, даже племена. Политика советской власти была неоднозначной: с одной стороны, некоторые народы получили свою государственность и возможность развивать язык и культуру, а с другой, постоянно велась политика на стирание национальных различий и формирование «советского народа». Культура объявлялась национальной по форме и коммунистической по содержанию. Крах этой политики был неизбежен.

После развала Советского Союза политики в Российской Федерации в определенный момент стали полагать, что национальное государственное строительство в форме федерации ведет к ослаблению единого государства и к распаду. Были характерны высказывания, что Россия стоит якобы на грани распада, что федерализм нам не подходит и так далее. В этом смысле опыт федеративного устройства других стран – ФРГ, США, Великобритании – показывает, что подобное устройство страны только их укрепляет. Для обоснования новой политики в академическом сообществе стали раздаваться голоса авторитетных ученых, в том числе академика В.А. Тишкова, что надо разделять между собой понятия этнонации (например, татары, марийцы, чеченцы) и общее наименование для всего населения – «согражданство».

«Политики в Москве могут называть нас русскими, но от этого мы татарами быть не перестанем»

Термин «россияне», конечно же, не Ельцин придумал. Я думаю, что здесь значительную роль сыграл именно В.А. Тишков, который одно время даже руководил Миннацем. Такое разделение вполне разумно. Нации, как этнокультурные сообщества и нации, как политическое согражданство. Это все равно, что мы говорим «американцы» по отношению к гражданам США. При этом многие из них себя считают итальянцами, испанцами, кубинцам, китайцами и так далее. Более того, в США национальность практически не играет никакой роли. Там более выразительны расовые признаки. Допустим, афроамериканец или белый. Это играет важную роль в межличностном общении, приеме на работу. Как политическая нация, они все американцы. В политике постсоветского периода попытались сделать такое же разделение. То есть этнонация – это дело личное, и государство в определенной степени поддерживает национально-культурные особенности, но при этом государство подчеркивает именно это согражданство, как общность исторических судеб всех жителей страны, единого политической общности. Это было источником силы и единства страны.

В последнее время среди политиков стали преобладать мысли о том, что если мы откажемся от этнонаций и слово «россияне» заменим на «русские», то ничего страшного не произойдет и никто не заметит этой подмены. Им кажется, что все люди внутри России одинаковы. А поскольку некоторые из них считают страну единой, то полагают, что национально-культурные отличия возможно отменить. Между тем можно сколько угодно с телеэкрана говорить, что чеченцы или татары – это русские, но в реальности это не так. Политики в Москве могут называть нас русскими, но от этого мы татарами быть не перестанем. Даже если запретят нам называться татарами, то все равно придется нас как-то называть, потому что мы говорим на другом языке, мы мусульмане, и эти отличия видны даже по нашим именам. Ну разве что переименовать нас всех. Именно поэтому мне кажется, что стремление к унификации ни к чему хорошему не приведет.

Вице-спикеру Госдумы Петру Толстому кажется, чего Иван Грозный брал Казань именно для этого – чтобы унифицировать все население страны. Иван Грозный действительно попытался из всех татар сделать православных русских, но этого ему не удалось. Ему не хватило сил всех истребить или перекрестить. В дальнейшем Российское государство тоже пыталось унифицировать татар-мусульман с разной степенью активности и разной степенью успеха. Например, была кампания по уничтожению мечетей во главе с Лукой Конашевичем. В конце концов, Екатерина II поняла, что непрерывная борьба государства со значительной частью своих подданных ни к чему хорошему не ведет. После этого она применила указ о религиозной терпимости. С тех пор исламская религия стала в рамках закона, то есть была выведена из подпольного состояния. Именно поэтому благодарная память о ней живет в сознании всех татар, а Иван Грозный, наоборот, вызывает только неприятие.

Все эксперименты над национально-культурной структурой Российского государства, видимо, не дают покоя и современным политикам, и кое-кому хочется создать какую-то новую общность людей, называемых русскими, которые будут говорить на чеченском языке и будут мусульманами. Что у этих «русских» будет в голове, политикам знать не хочется. Хотя понять это при небольшом размышлении нетрудно.

К сожалению, в истории очень часто бывает так, что благими пожеланиями устлана дорога в политическое небытие, а необдуманные слова и действия только ухудшают взаимную гармонию в обществе. Казалось бы, что проще – сменим название всех национальностей, и наступит гармония, не будет никаких внутренних противоречий. В реальности эти противоречия только резко обострятся. Даже те люди, которые раньше не задумывались о своем происхождении, вдруг резко осознают, что у них хотят отнять главное в их жизни, что хотят сделать их манкуртами, не знающими своего родства, своего прошлого. Здесь как раз может возникнуть источник напряженности, которая до этого не существовала.

К сожалению, очень часто политики не знают историю и готовы наступать на одни и те же грабли, ходя по кругу. А нам нужно только терпение, деловитость и спокойствие. Мы все преодолеем, если будем едины в мыслях, стремлениях и делах, – отметил Измайлов.

Рифат Каюмов, Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: © «Татар-информ»