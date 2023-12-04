«Я считаю себя и русским, и россиянином»: Тишков ответил депутатам Толстому и Хамзаеву

Приводим полную расшифровку выступления бывшего министра по делам национальностей России и экс-директора Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова.

Валерий Тишков Фото: council.gov.ru

«Оппонентами российского проекта являются или радикальные этно-националисты, или либерально-демократические эксперты»

С самого момента образования современной Российской Федерации ученые и элита российского общества были заняты поиском образа страны, проблемой сохранения исторической преемственности и утверждением новой российской идентичности. В стране произошел прорыв от советской ностальгической идентичности к российскому самосознанию и патриотизму. От межэтнической и региональной напряженности к общероссийской солидарности и гражданскому нациесогласию.

Этот путь строительства еще не пройден, но это не должно обескураживать сторонников российского национального проекта. При этом крайне желателен тот минимум качественного научного знания и общественного консенсуса, на котором должно основываться управление. В общественном дискурсе и в политической повестке могут быть и даже желательны мечтания, призывы, лозунги, волевые действия и эмоциональный настрой.

В больших проектах, к которым относятся нациестроительство, формирование образа страны и ее народа на основе поверхностной публицистики и жестком идеологическом предписании осуществить невозможно. Сначала выскажу несогласие с оппонентами российского проекта национального строительства, которые, как правило, представляют радикальных этно-националистов или либерально-демократических экспертов. Как ни странно выглядит такое совпадение позиций.

Патриарх Кирилл

Фото: © «Татар-информ»

«Патриарх Кирилл: «Является ли Россия самостоятельной уникальной цивилизацией равновеликой западу, Индии и Китаю?»

Один из ведущих околоцерковных идеологов выступает противником концепции полиэтничной гражданской нации, объявляя ее чуждым либерально-западным проектом и выступая тем самым против действующей стратегии государственно-национальной политики. Сам глава РПЦ патриарх Кирилл став недавно лауреатом премии «За вклад в укрепление единства российской нации» ставит вопрос в ином ключе: «Является ли Россия самостоятельной уникальной цивилизацией равновеликой западу, Индии и Китаю?».

Он ответил: «На наш взгляд ответ может быть только утвердительным». Трактовка существования этнических общностей в составе государств как непреодолимое препятствие к нациеситроительству на полиэтничной гражданской основе является несостоятельной. Национальные государства мыслят с экспертами только как моноэтничные государства, но даже в варианте державной цивилизации многообразие, по их мнению, должно обрести форму выборов в пользу доминирующей этничности».

Валерий Зорькин Фото: kremlin.ru

«Национальные государства это совсем не моноэтническое сообщества, каких в мире в мире не существует»

Вот как это понимает один из наших ведущих политологов, который лет 20 возглавлял московский центр Карнеги, а сейчас же он один из часто комментирующих политологов. Ядром российской цивилизации и державы являются русские люди с их языком, культурой и религией. Но этнический момент в рамках единой цивилизации не является определяющей. Напротив, русское сообщество является открытым, свободно на равных принимающей в свой состав не только отдельно представителей других этносов, но и сами они целиком.

Русскими могут быть и являются ими татары, якуты, чеченцы и многочисленные этнические группы Дагестана. Существуют довольно убедительная критика этих сомнительных формул «чем сложнее этнический состав того или иного общества государства, тем оно менее национальное и медленно развивается в сравнении с этнически гомогенными сообществами». Наука и мировая практика доказали, что этническое многообразие и культурная сложность – это ресурсы и даже условия для успешного развития как общества и отдельного человека, а национальные государства это совсем не моноэтническое сообщества, каких в мире в мире не существует.

Процитирую Валерия Дмитриевича Зорькина: «Создавая конституцию, наполняя ее определенным содержанием, пытаясь соотнести внутреннюю специфику страны с глобальным контекстом, мы все время исходим из ключевого понятия "нация". Недопустима даже мысль о демонтаже этого понятия». В мире существует понимании категорий: гражданская, политическая и этническо-культурная нация. Любая энциклопедия об этом и говорит. Элементы могут пронизывать друг друга, трансформироваться, но это разные концепции.

Константин Косачев Фото: council.gov.ru

«Этнические общности или региональные сообщества существует не только в России»

Нация – это категория самообозначения, за обладание которой борются две формы социальной коалиции людей: сообщество по суверенному государству (согражданства) и сообщество по культурной схожести (этнической общности). Поскольку все государства полиэтничны, то фактов существования нации внутри нации более чем достаточно, причем, это необязательно вариант борьбы подчиненной нации против господствующей за свое самоопределение. Такие политически мобилизованные группы в форме этнических общностей или региональных сообществ существует не только в России, но и во многих государствах, где есть свои внутренние нации.

Сообщества, которые считают себя нациями, имеются десятками в других странах, не хочу это даже перечислять (список очень длинный). Как правило, в этих странах государство и общество утверждают концепцию общей нации, несмотря на наличие ярых противников. Известно как эти ситуации регулируются без мясорубки и фарша, пусть не везде успешно и без конфликтов, но в целом это делается в рамках общего государства-нации. Именно поэтому представляется реальная жизненная формула для России. Константин Иосифович полностью разделяет мнение, что Россия является нацией, это понятие нужно утверждать у россиян с помощью научного-эспертного сообщества.

«Есть русская и российская нация»

Есть два фундаментальных противопоставления, по которым необходимо разъяснение. Первое, Россия – это нация или цивилизация? Наш ответ однозначный: Россия - это нация и цивилизация, как те самые Китай и Индия. Второе, как у нас называют нацию: русская или российская? Ответ однозначный: есть русская и российская нация как две неисключащие друг друга формы идентичности или самосознания. Я как 100 млн сограждан считаю себя и русским, и россиянином. Наша позиция заключается в том что нет более значимой и всеохватной коалиции людей чем национальные государства. Именно они обеспечивают экзистенциальные права и потребности современного человека.

Накануне провозглашения независимости Индии Джавахарлал Неру, размышляя об идее нации, говорил: «Трудно дать определение понятия нации. Возможно, что основная характерная черта национального сознания заключается в чувстве принадлежности к одному целому и в противопоставлении этого целого остальному человечеству». Позиция индийского национального конгресса была так тесно связана с делом освобождения Индии именно как единой нации, все остальное отступало на задний план. Должен сказать, что в Индии идея нации на основе гражданского общеиндийского национализма столкнулась с серьезным вызовом со стороны этнорелигиозного индусского национализма.

Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

«Индию держат идеи индийской нации»

Если Неру стоял за единство политической нации, независимо от религиозной и этнической принадлежности, то индусский национализм требует привилегий индусам как государствообразующего народа под лозунгом «Индия для индусов». По разным оценкам индусы составляет 80% населения, мусульмане 16% страны, что похоже на российскую ситуацию. Как развивается ситуация в Индии и в последние годы, когда у власти находится партия, олицетворяющая индуизм Нарендра Моди. Несмотря на внутренние конфликты, сепаратистские регионы, религиозный фанатизм части населения все же существующий государственный строй и идей отцов основателей не позволяет индусскому фундаментализму похоронить концепт гражданской нации.

Здесь подход обрели формы, ориентированные на технологический прогресс, культурное посвящение нации, преодоление бедности и социальных расколов. На первом плане задачи выхода страны на передовые позиции в области науки и технологий, а вслед за этим общее развитие и улучшение условий жизни индийского народа. Что держит эту субконтинентальную нацию вместе как единое образование в системе современного государства? Конечно же идеи индийской нации. Президент Путин однажды высказал сожаление, что по вопросу большой стратегии после смерти Мохатмы Ганди поговорить не с кем, я думаю вы помните эту его фразу.

Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

«Пять звезд на китайском флаге означают единство этих наций»

Это было более чем адресное сожаление, ибо именно Мохатма Ганди, а после него Джавархарлал Неру и Индира Ганди положили начало в основу строительства государственности в полиэтничной стране объединяющую идею индийской нации. Эта идея именно как форма самосознания, а не как формируемая культурно-гомогенная целостность сохраняет эту страну и способствует ее развитию. У меня еще есть информация по Китаю, здесь тоже очень интересно: начиная с трех народных принципов Сунь Ятсена, где был заимствовал частично советский опыт. Пять звезд на китайском флаге означают единство этих наций.

Идеи государства-нации заключают в себе не только конфуцианскую традицию, но и привнесение традиционных ценностей, которые были накоплены мировым опытом. Должен сказать что именно формализация 55 национальностей и новый концепт национальности был сформирован в Китае и отстаивается по сей день. В рамках национальной идеи присутствует точка зрения о культурной самодостаточности Китая не просто как нации, но и цивилизации, хотя в Китае это понятие не используется. Нынешний лидер Си Цзиньпин объявляет о китайской мечте и страна все более укрепляется.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы имеем две формы России: нация-цивилизация, а также российский народ-нация - нация»

Зачастую цивилизационный подход к объяснению России как цивилизации прямо и косвенно противопоставляются российскому национальному проекту, то есть трактовки страны как государства-нации с полиэтничным и многоконфессиональным российским народом. Выход из этой коллизии с признанием и научной разработки двух категорий, которые не исключают друг друга. Первое, из триосовской культурологической категории цивилизации, желательно с обоснованием ее более определенных признаков. Второе, в социально-политической и нормативно-правовой категории нации, как согражданство, с общей исторической памятью, культурой, ценностями и самосознанием.

При этом подходе не отрицается использование категорий наций в отношении этнических общностей. Учитывая советский опыт трактовки национального, сугубо в этническом смысле и результаты формирования многих «социалистических наций» на основе этнического многообразия населения Российской империи. Таким образом мы имеем две формы России: нация-цивилизация, а также российский народ-нация - нация. Важным направлением новых подходов к национальной политике стало утверждение российской идентичности как чувство сопричастности с Россией на коллективном и личностном уровне.

Фото: kremlin.ru

«Российская идентичность утвердилась как доминирующая»

Российская идентичность утвердилась как доминирующая среди других форм коллективной идентичности в последние два десятилетия и особенно после присоединения Крыма к России. Однако заявление: «Прежде всего, я россиянин, гражданин России» не исключает наличие демонстрации идентичности по принадлежности к этнической общности или конфессии. Следует признать и поддерживать двойную или еще более сложную идентификацию наших граждан: по стране, своей национальности и религии, а иногда и по краю региона, рождения и проживания.

Приоритетность чувства принадлежности гражданской нации и самообозначения «мы - россияне» будет возрастать в ситуации кризисов, о которых я уже сказал. Только государство имеет ресурсы и легитимное право обеспечивать безопасность и развитие, сохранение мира и согласия, а также по необходимости вводить меры дисциплинирования населения. Потребность сохранения защиты традиционных, духовно-нравственных ценностей остро обозначилась в нашей стране в результате отторжения многих ценностных и культурных установок, которые внедрялись под влиянием запада.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Единственно возможный вариант существования нашей страны — на основе российского национального проекта»

Патриотизм и другие составляющие российской идентичности оказались особо важными в ситуации СВО на Украине из-за сильнейшего внешнего давления на нашу страну и ее народ. В ценностном подходе важны изучение и понимание таких категорий жизни как семья и отечество, лояльность и служение, солидарность и жертвенность, открытость и миролюбие, любовь и дружба. Общеразделяемые ценности больше, чем просто культурная схожесть, делают народ единым. Однако, следует иметь в виду, что одержимость прошлой нормой может противоречить развитию, условием которой являются перемены и инновации.

Феномен ценностной мобилизации, консолидации населения в пользу проводимого властями курса возможно, если они отвечают исторической памяти и повседневным озабоченностям народа. Такой консенсус, поддержка курса и народная солидарность в настоящий момент имеет место в России. Если говорить о главном итоге последних десятилетий, то можно сделать следующие заключения: общими усилиями политиков и ученых выработан единственно возможный вариант существования и развития нашей страны как полиэтничного и поликонфессионального государства на основе российского национального проекта и его основной формулой единства в многообразии.

«Нам вместе нужно найти нечто, что станет объединительным фактором для всей многонациональной, но единой российской нации»

Вместе с этим понятием национальная политика наполняется более широким содержанием как политика национального строительства и обеспечения национальных интересов российского народа как полиэтничной нации. Формирование российской общности занимает важное место в современной политике Правительства Российской Федерации. Руководством страны вместе с научно-экспертным сообществом сформулирована стратегия государственной национальной политики в трех ее редакциях, последнюю из которых мы ожидаем в ближайшее время.

Цель государственной национальной политики: укрепление российской гражданской идентичности и единства многонационального народа России и российской нации, межнационального и конфессионального согласия и поддержкой однокультурного развития всех народов Российской Федерации. Стратегия государственной национальной политики и ее научное обеспечение, помимо обозначения целей и механизмов имеет миссию воспитания ответственного гражданина, знающего и уважающего историю своего отечества, готового защищать его от разных угроз (последняя составляет суть патриотизма).

Напомню слова Владимира Путина: «Нам вместе нужно найти нечто такое, что станет объединительным фактором для всей многонациональной, но единой российской нации. Я не вижу ничего другого, кроме патриотизма». И в связи с нынешним моментом в жизни нашей страны, особенно актуальным стали слова академика Дмитрия Лихачева: «Патриотизм – это даже не чувство, это важнейшая сторона личной и общественной культуры духа, когда человек и весь народ поднимается над самим собой и ставить себе сверх личные цели».