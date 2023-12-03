Недорогие «россияне»: быть ли татарам русскими, если того хочет Петр Толстой?

Петр Толстой: «Слово “россиянин” появилось в 90-е, его использовал Ельцин с подачи вражеской пропаганды»

Фото: duma.gov.ru

«Ельцин использовал это слово с подачи вражеской пропаганды»

Жизнь не перестает удивлять. Мы и так живем во времена, когда черное называется белым, вода – камнем, камень – водой. А вот теперь всех нас хотят определить в «русский мир», туда, где нет места «россиянам».

Оказывается, слово «россияне» - из арсенала вражеской пропаганды. Оказывается, в 1990-е годы Ельцин ввел его в оборот с вражеской целью. И поэтому, оказывается, нужно говорить, что в России живут только русские.

«Слово “россиянин” появилось в 90-е, его использовал Ельцин с подачи вражеской пропаганды. Его используют те, кто возлагает сегодня вину за свои преступления на нашу страну, называя нас “россиянами”. <...> Мы – русские. И не надо подкидывать врагам, называя себя абсолютно пустым словом “россиянин”», - написал в своем Телеграм-канале Петр Толстой.

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Если бы подобное сказал какой-нибудь черносотенец, было бы не так удивительно. Обычно в такие крайности кидаются ничего не добившиеся маргиналы, ищущие виноватых в своих бедах где-то на стороне – в данном случае среди других народов. Но нет, это говорит заместитель председателя Государственной думы РФ. Нам уже не раз приходилось слышать разные странности из уст некоторых депутатов Думы. Но мы полагали, что после знаменитого «татар и башкир отправить в Монголию» подобных слов уже не услышим. Однако свято место пусто не бывает – и появляются новые любители сказать что-нибудь эдакое.

«Россиянин» возник еще в первой половине XVI века

Уж кто-кто, а человек, занимающий одну из высшей должностей в парламенте России, должен бы знать, что слово «россиянин» возникло еще в первой половине XVI века и использовалось преподобным Максимом Греком. Тогда не то что Ельцина, а даже его прапрадеда в планах не было. В XVII веке это слово получило широкое распространение, и никто не воспринимал его как продукт «вражеской пропаганды».

Или, может быть, Толстой вносит в список врагов появившегося на свет в 1629 году русского богослова и писателя Симеона Полоцкого? Впрочем, родился он на территории нынешней Белоруссии…

Будь славен, Алексею, над землею всею,

Где светят луча слонца во вся земли конца,

Вся страны з Россияны да тя величают

И работают.

Получается, и автор этих строк льет воду на мельницу врага – он ведь тоже называл россиянами народ, живущий в России.

«Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы сейчас начали говорить вдруг «россияне», - говорит Петр Толстой. Депутату стоило бы подучить историю. Термин «россиянин» остался и после взятия Казани Иваном Грозным. Очень активно использовался.

Мир прекрасен разнообразием, и живущие на территории многонациональной России народы признавали ее своим государством Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И «автор тезиса о триедином русском народе» богослов Феофан Прокопович, писавший: «До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!», и «первый русский ученый-естествоиспытатель» М. В. Ломоносов, и «деятель Русского Просвещения» М. М. Щербатов, и «великий русский писатель» Н. М. Карамзин тоже, получается, враги…

Александра Суворова, сказавшего: «Горжусь, что я россиянин!» тоже во враги запишем? Ну, видимо, да.

Я уж не говорю о Мустае Кариме, написавшем: «Не русский я, но россиянин!» Мустай Карим стал известен в советское время – не в годы президентства Ельцина, а в советские. Тоже враг?

Если бы на земле было достаточно одного народа, Всевышний так и сделал бы

Может быть, Петр Толстой думает, что, перестав быть россиянином и называя себя русским, человек перестает быть «абсолютно пустым» и становится полным? Ах если бы так легко можно было поумнеть!

Если бы Толстой сказал эти слова раньше… Мы бы подумали, что человек не пуст, что в его голове родилось свое мнение – пусть отличающееся, но все же мнение. Но он заявил об этом после того, как Владимир Путин высказался о «русском мире» и дал ему определение. А это уже показывает, насколько самостоятельно он мыслит.

Путин, сказав, что он русский, не призывал отказаться от «россиянина» Фото: kremlin.ru

«Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности».

Но Путин, сказав, что он русский, не призывал отказаться от «россиянина». Толстой берет из его речи нужное для себя и пытается превратить в русских всю Россию.

«Не уйдем мы!» - сказал Тукай. Теперь нам только остается сказать вслед за ним: «Не русские мы!» Ну разве превратятся в русских татары, башкиры, марийцы, чуваши из-за того, что Толстой их туда запишет?

Если бы на земле было достаточно одного народа, Всевышний так и сделал бы. Мир прекрасен разнообразием, и живущие на территории многонациональной России народы признавали ее своим государством. Даже если нас будут называть русскими, мы не станем русскими, мы останемся татарами. Что же нам остается делать? Подумал ли об этом товарищ Толстой? Да, оказывается, не каждый Толстой – Лев.

Рамис Латыпов, intertat.tatar; перевод с татарского