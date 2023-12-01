«Мы верные дети единой страны, ужели бесправными быть мы должны?»

Петр Толстой

Фото: duma.gov.ru

«Папа, кто мы теперь, русские или татары?»

С революционной прямолинейностью целый вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире федерального канала заявляет, что «наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры – все русские. Потому что они в России живут! И они неспроста живут в России, исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы сейчас начали говорить вдруг "россияне"». По мнению Петра Толстого, «мы сами, когда употребляем слово "россияне", мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит».

Вот, так не по-толстовски человек из Думы отменил национальности в России, запретил использование слова «россиянин» и объяснил, что такое 1552 год. Причем Петр Толстой добавил к этому, что теперь никто не намерен расшаркиваться перед татарами (и не только перед ними): «Когда нужно было, значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар (или я не знаю, кого он там не хотел обидеть), услужливый Бурбулис предложил ему из словаря Даля вот это слово «россияне».

Россияне и взятие Казани: как это связано?

Начнем со слов взятия Казани. «Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы были россиянами». Наоборот, именно присоединение Среднего Поволжья к России, кульминацией которого стало взятие Казани в 1552 году, привело к превращению Руси в государство, населённое представителями разных народов и религий. То есть в Россию.

На протяжении нескольких веков Российское государство думало, что ему делать с этим своим новым качеством, пробуя разные варианты. Были на этом пути и попытки русификации. Создавая проблемы, такие решения не приводили к результатам. Были и различные форматы веротерпимости. И разделение понятий «россиянин» и «русский» явилось одним из возможных решений. Оно не идеальное, но выражает определенную реальность, когда татары, чуваши, башкиры и другие народы, не являясь по этническим признакам и самосознанию русскими, безусловно, ассоциируют себя с Россией, являются её гражданами и с Россией связывают свое будущее.

Именно поэтому концепт «мы – россиянине» приняли даже в СССР, где создавали «новую историческую общность людей – советский народ». Еще в 1953 году Мустай Карим доходчиво объясняет, что он не русский:

«Не русский я, но россиянин. Ныне

Я говорю, свободен и силен:

Я рос, как дуб зеленый на вершине,

Водою рек российских напоен.

Своею жизнью я гордиться вправе –

Нам с русскими одна судьба дана.

Четыре века в подвигах и славе

Сплелись корнями наши племена».

Константин Малофеев Фото: © «Татар-информ»

«С татарами сложнее, их фотошопом из российской реальности не удалишь»

Может, столь резкий тон Петра Толстого связан с тем, что он плохо представляет страну, в которой живет. Может, стоит чаще бывать за пределами Садового кольца? Вот пример: недавно в Казани прошел V Форум православной общественности Татарстана, где среди почетных гостей был и замглавы Всемирного русского народного собора и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Еще в недавнем прошлом Константин Валерьевич – это бескомпромиссный критик Татарстана по многим вопросам. Доходило до того, что в одной из передач «Царьграда» в заставке Казанского Кремля фотошоперы специально удаляли мечеть «Кул Шариф» – этакое конструирование параллельной реальности. С татарами сложнее, их фотошопом из российской реальности не удалишь…

Сейчас Малофеев выходит на трибуну Форума православной общественности Татарстана и рассказывает о своих татарских корнях (у него мама татарка) и роли татар. «Общаясь с братьями-татарами, эту русскость чувствуешь даже лучше. Потому что они все за Империю. Нет никаких народов в России, которые не были бы за сильное государство, за имперское начало. Никого нет. Все "за"», – делится своими впечатлениями Малофеев.

Почему русские цари не переименовали служилых татар?

К слову, об империи, которая в понимании Малофеева – это «сильная Федерация». С учётом интересов регионов, добавим мы.

Империя – это всегда сложный баланс разных субъектов, а не нечто монолитное и унифицированное. Даже в составе Русского государства даже после падения Казани продолжало существовать мусульманское татарское государство – Касимовское ханство. И это не говоря уже о владениях татарских ханов в Звенигороде и татарской политии в Романове.

Само явление под названием «служилые татары» – это также из русской истории. Эту мусульманскую общность, находившуюся на службе Российского государства, почему-то даже русские цари не додумались переименовывать. Но Петр Толстой додумался…

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Толстые в Казани

Петр Олегович, а ведь Казань не чужая для Толстых! Род Толстых тесно связан с Казанью, мы помним про это. Это и два воеводы в Свияжске, и Илья Андреевич Толстой, который был губернатором Казани в 1815-1820 годах. На месте его погребения сейчас установлен кенотаф.

Отдельно мусульмане вспоминают Льва Николаевича Толстого, который не просто жертвовал на Казанскую губернию во время голода и заступался за мусульман-ваисовцев, но даже в переписке с ними называл себя чуть ли не магометанином.

Может, действительно вам приехать в Татарстан, посетить могилы родственников, зайти в церковь, поставить свечку за упокой души предков? И заодно лично посмотреть, как в центре России мирно живут вместе русский, татарский и другие народы, как мечети соседствуют с церквями и при этом республика остается одним из локомотивов экономики страны.

И на этом фоне вдруг предпринимается попытка создать очаг напряжения на пустом месте. Тем более в условиях СВО, которая нашла отклик и у татарского народа. Ведь не просто так же Владимир Владимирович назвал себя татарином весной 2022 года на совещании с Советом Безопасности РФ: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить»…

«Нанизаны мы на единую нить»

Помню, еще ребенком недалеко от кладбища, где похоронен губернатор Толстой (это около ДК химиков), проезжая на автобусе, я читал такую надпись на двух языках:

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,

Нанизаны мы на единую нить.

Как тигры, воюем, нам бремя не бремя,

Как кони, работаем в мирное время.

Мы — верные дети единой страны,

Ужели бесправными быть мы должны?

Һич бетәрме тарихи бу бергәлек? —

Без туган бер җепкә бергә теркәлеп.

Без сугышта юлбарыстан көчлебез,

Без тынычта аттан артык эшлибез.

Шул халыкныңмы хокукка хаккы юк? —

Хакъкыбыз уртак ватанда шактый ук!

Уже потом я узнал, что это были стихи татарского классика Габдуллы Тукая, посвященные 300-летнему юбилею Романовых (1913 год). Даже в тех поэтических строках, написанных более 100 лет назад, татары называются татарами, у которых с русскими общая Родина.

Не русский я, но россиянин!

Рим Хисамутдинов