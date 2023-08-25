Трамп показал тюремный снимок из штата Джорджия

Фото: Twitter Дональда Трампа

Экс-Президент США Дональд Трамп впервые за два с половиной года выложил пост в соцсети Х (бывший Twitter). Только за первый час его тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия, набрал более 80 тыс. комментариев и свыше 335 тыс. лайков.

В предыдущий раз Трамп делился сообщениями в соцсети в январе 2021 года.

Напомним, что накануне он прибыл в тюрьму штата для процедуры ареста по делу о попытке изменить итоги президентских выборов 2020 года. Это четвертое по счету обвинение, выдвинутое против бывшего американского лидера.

Трамп пробыл в тюрьме около получаса, а затем был отпущен под залог в 200 тыс. долларов.