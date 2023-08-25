Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Трамп показал тюремный снимок из штата Джорджия
Экс-Президент США Дональд Трамп впервые за два с половиной года выложил пост в соцсети Х (бывший Twitter). Только за первый час его тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия, набрал более 80 тыс. комментариев и свыше 335 тыс. лайков.
В предыдущий раз Трамп делился сообщениями в соцсети в январе 2021 года.
Напомним, что накануне он прибыл в тюрьму штата для процедуры ареста по делу о попытке изменить итоги президентских выборов 2020 года. Это четвертое по счету обвинение, выдвинутое против бывшего американского лидера.
Трамп пробыл в тюрьме около получаса, а затем был отпущен под залог в 200 тыс. долларов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»