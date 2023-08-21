news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 21 августа 2023 23:21

CNN: Трамп договорился об освобождении под залог в 200 тыс. долларов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Экс-Президент США Дональд Трамп согласовал условия своего освобождения после явки в суд. Он будет выпущен под залог в 200 тыс. долларов, сообщает CNN.

Напомним, что Трамп обвиняется во вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Это четвертое уголовное обвинение, предъявленное ему.

Ранее бывший американский Президент объявил, что его хотят отправить в тюрьму на пожизненный срок по ложным обвинениям.

#Дональд Трамп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное