CNN: Трамп договорился об освобождении под залог в 200 тыс. долларов

Экс-Президент США Дональд Трамп согласовал условия своего освобождения после явки в суд. Он будет выпущен под залог в 200 тыс. долларов, сообщает CNN.

Напомним, что Трамп обвиняется во вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Это четвертое уголовное обвинение, предъявленное ему.

Ранее бывший американский Президент объявил, что его хотят отправить в тюрьму на пожизненный срок по ложным обвинениям.