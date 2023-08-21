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CNN: Трамп договорился об освобождении под залог в 200 тыс. долларов
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Экс-Президент США Дональд Трамп согласовал условия своего освобождения после явки в суд. Он будет выпущен под залог в 200 тыс. долларов, сообщает CNN.
Напомним, что Трамп обвиняется во вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Это четвертое уголовное обвинение, предъявленное ему.
Ранее бывший американский Президент объявил, что его хотят отправить в тюрьму на пожизненный срок по ложным обвинениям.
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