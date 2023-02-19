Politico: Главком ОВС НАТО поддерживает поставки F-16 на Украину

Истребители F-16 могли бы помочь Украине победить в противостоянии с Россией. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам пяти анонимных собеседников издания, на закрытом брифинге 17 февраля, где присутствовали более десяти сенаторов и членов Палаты Представителей Конгресса США, у Каволи поинтересовались, «помогут ли истребители F-16 Украине победить» в конфликте.

Генерал ответил утвердительно. Кроме того, он заметил, что украинская сторона для противодействия российским усилиям нуждается в беспилотниках и ракетах дальностью более 100 километров — таких, как оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.

Ракеты большей, чем сейчас, дальности, по словам Каволи, необходимы Украине для нанесения ударов по штабам и тыловым линиям снабжения, что «помогло бы вывести из строя российскую военную машину» на украинской территории. Один из источников подчеркнул, что главнокомандующий силами НАТО в Европе убежден: страны Запада должны вооружить Украину, чтобы она могла отодвинуть российские силы к своим границам.

«Ответ генерала идет дальше, чем предыдущие публичные комментарии высших должностных лиц <…>, которые заявляли, что не исключают отправки истребителей в будущем, но также отмечали, что средства противовоздушной обороны являются наиболее насущной потребностью в настоящее время», — констатирует издание.

В американской администрации 17 февраля заявили, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине. При этом Белый дом не стал сам обещать поставки боевых самолетов.

По информации газеты The New York Times, в администрации Президента США Джо Байдена не исключили передачу F-16 через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды.

Еще 10 февраля власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16. Кроме того, власти Словакии начали проработку вопроса передачи Киеву истребителей МиГ-29.