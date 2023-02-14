Politico: США не могут передать Украине ракеты ATACMS из-за отсутствия их запасов

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена объяснила руководству Украины, что не может передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью около 300 километров из-за отсутствия достаточных запасов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на четыре информированных источника.

По словам собеседников издания, власти США уверены, что гипотетическая передача украинской стороне ракет ATACMS приведет к «истощению американских арсеналов» и снизит готовность Штатов к возможным конфликтам в будущем.

Кроме того, в Белом доме всё еще опасаются, что украинские войска с помощью дальнобойных ракет могут начать наносить удары вглубь России и что это может привести к резкой эскалации. Впрочем, издание обращает внимание на то, что в последнее время подобные соображения играют всё меньшую роль.

«В рамках любого пакета [военной помощи] мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — пояснил представитель Пентагона. При этом он уверен, что сейчас есть и другие способы предоставить украинской стороне «возможности, которые ей необходимы, чтобы наносить удары по целям».

Источники Politico допускают, что Украина может попросить США одобрить приобретение ATACMS у других стран за счет американской финансовой помощи. Эти ракеты стоят на вооружении таких стран, как Польша, Южная Корея, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться в том числе из реактивных систем залпового огня, таких как уже переданные Украине M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 километров с точностью до 1 метра. Всего их выпущено около 4 тыс. штук, некоторые из которых американцы продали союзникам, а около 600 использовали во время войн.