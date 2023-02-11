news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 февраля 2023  19:43

Словакия начала работу над вопросом передачи истребителей МиГ-29 Украине

news_top_970_100

Власти Словакии планируют провести переговоры о передаче Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29 на уровне. Также этот вопрос они обсудят с Еврокомиссией и Киевом, сообщил и.о. премьер-министра Эдуард Хегер.

Истребители списаны, и Словакия все равно не может их использовать, отметил Хегер. Стоимость их поставки Киеву, по его словам, будет возмещена Брюсселем. «Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского фонда мира»,— приводит его слова «Коммерсантъ».

Хегер добавил, что даже если потребуется изменить конституцию Словакии или принять соответствующий закон в помощь Украине, то это не будет проблемой.

Напомним, накануне глава Минобороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Киеву МиГ-29, отмечая, что они государством никак не используются. По его словам, их можно либо продать, либо отдать Украине, где они «действительно могут помочь».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное