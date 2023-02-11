Словакия начала работу над вопросом передачи истребителей МиГ-29 Украине

Власти Словакии планируют провести переговоры о передаче Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29 на уровне. Также этот вопрос они обсудят с Еврокомиссией и Киевом, сообщил и.о. премьер-министра Эдуард Хегер.

Истребители списаны, и Словакия все равно не может их использовать, отметил Хегер. Стоимость их поставки Киеву, по его словам, будет возмещена Брюсселем. «Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского фонда мира»,— приводит его слова «Коммерсантъ».

Хегер добавил, что даже если потребуется изменить конституцию Словакии или принять соответствующий закон в помощь Украине, то это не будет проблемой.

Напомним, накануне глава Минобороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Киеву МиГ-29, отмечая, что они государством никак не используются. По его словам, их можно либо продать, либо отдать Украине, где они «действительно могут помочь».