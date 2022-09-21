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Ру Тат
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Экономика
21 сентября 2022  20:39

Politico: Евросоюз намерен запретить импорт российских бриллиантов

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Среди новых санкций против России, которые хотят ввести страны ЕС, может быть запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши. Об этом европейский дипломат рассказал газете Politico, передает РИА Новости.

Источник рассказал, что в рамках подготовки новых рестрикций члены союза могут обсудить план введения лимита цен на нефть из России, который сейчас обсуждается членами Большой семерки. 

«Другие возможные меры на повестке могут включать [меры в отношении] дополнительных физлиц, запрет на импорт российских бриллиантов и другие предметы роскоши», — говорится в сообщении. 

Ранее на онлайн-форуме Reuters Next генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса хотят усилить давление на Россию и ввести новые санкции после объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. С обращением глава государства выступил сегодня утром. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.

#антироссийские санкции
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