Politico: Девятый пакет санкций ЕС может затронуть ряд российских чиновников и других лиц

Основной мерой девятого по счету пакета санкций Европейского Союза против России может стать масштабное расширение числа физических лиц, против которых вводятся ограничительные меры. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на два информированных источника.

По словам собеседников издания, речь идет о чиновниках и пропагандистах. Власти стран — членов Евросоюза уже составили «лонг-лист» тех, кто может попасть под новые рестрикции, и теперь его изучают эксперты Еврокомиссии.

Специалисты должны включить в окончательный черный список тех, кто определенно имеет отношение к специальной военной операции России на Украине. Это необходимо, чтобы юридически защитить решение о введении санкций от потенциального оспаривания через суд.

При этом власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии стараются убедить другие страны Евросоюза и Еврокомиссию принять девятый пакет санкций одновременно с введением потолка цен на нефть из РФ, который должен начать действовать с 5 декабря. Конкретный уровень потолка цен пока не назван, однако он может быть объявлен уже 23 ноября.

Впрочем, по информации источников газеты, представители других государств Евросоюза опасаются, что увязывание этих двух мер лишь осложнит ситуацию, и заявляют, что новый пакет ограничений еще не подготовлен. Соответственно, даже неформальное обсуждение очередного санкционного пакета на уровне Еврокомиссии и послов стран ЕС пока не начато.

О введении восьмого пакета санкций против России Европейский Союз объявил 6 октября. В него, в частности, вошли введение потолка цен для российской нефти, запрет на оказание юридических и IT-услуг российским компаниям, импортные и экспортные ограничения, а также запрет для россиян пользоваться криптокошельками и криптосчетами в европейской юрисдикции.