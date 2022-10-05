Потолок цен на нефть и запрет на оказание IT-услуг: чем грозит России новый пакет санкций

В новый пакет санкций ЕС включат потолок цен на экспорт российской нефти и запрет на оказание юридических и IT-услуг российским компаниям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Помимо ограничения цен на нефть <...> санкционный пакет содержит другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ», — отмечается в материале издания Politico.

По информации Правительства Чехии, председательствующей в ЕС, в перечень новых ограничений также включат наказание за попытки обойти санкции.

Ранее постпреды стран Евросоюза согласовали новые ограничения против России. Окончательную версию документа они планируют утвердить сегодня, 5 октября.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции.