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Экономика
11 октября 2022  12:27

ЕС уже начал обсуждать девятый пакет санкций против России

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Страны Евросоюза обсуждают введение очередного пакета санкций против России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. 

«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», – заявил собеседник агентства.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел восемь пакетов санкций.

#антироссийские санкции
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