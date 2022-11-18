Bloomberg: Страны G7 намерены 23 ноября объявить об уровне потолка цен на нефть из России

Страны «Большой семерки» намерены 23 ноября рассказать о том, на каком уровне будет установлен потолок цен на нефть из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Ожидается, что администрация [Президента США Джо] Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября», — пишет издание.

При этом если постоянные представители стран — членов ЕС поддержат инициативу, об установлении предельной цены может быть объявлено в тот же вечер.

Впрочем, другой источник агентства не смог подтвердить эту дату. По его словам, сейчас нет окончательной уверенности, что Евросоюз вообще утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.

Предполагается, что ограничение запретит компаниям транспортировать российскую нефть и предоставлять такие услуги, как страхование, посредничество и финансовая помощь, за исключением случаев, когда ископаемое топливо продается дешевле согласованного уровня.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия вновь попытается ввести потолок на нефть из РФ после 24 ноября. До этого Соединенные Штаты хотели добиться введения порога цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.