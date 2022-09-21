Politico: Белый дом спешно корректирует речь Байдена после пугающих заявлений Путина

Текст предстоящего выступления американского Президента Джо Байдена с трибуны 77-й сессии генассамблеи ООН спешно корректируют с учетом сегодняшнего обращения Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент газеты Politico Джонатан Лемайр, передает ТАСС.

«Сотрудники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН спешно корректируется после пугающих заявлений Путина, сделанных ночью», — заявил журналист.

Ранее помощник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Байден призовет мировое сообщество противостоять российской спецоперации на Украине. Он также рассказал, что американский лидер объявит о новых ассигнованиях на цели продовольственной безопасности.

Утром Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.