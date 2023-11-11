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Politico: Байден попытается надавить на Си Цзиньпина из-за позиции Ирана по Газе
Президент США Джо Байден попытается оказать давление на председателя КНР Си Цзиньпина по проблеме Ирана. Лидеров стран ожидает «серьезный разговор» в рамках саммита АТЭС на будущей неделе, заявляет Politico.
«По данным Белого дома, двум лидерам предстоит „сложный разговор“ с целью стабилизации отношений и предотвращения сползания к возможному конфликту», — отмечают авторы статьи со ссылкой на источники из Вашингтона.
Байден призовет Си Цзиньпина повлиять на Иран, чтобы избежать вмешательства последнего в израильско-палестинской конфликт. Один из источников подчеркнул, что за вмешательством Тегерана в конфликт на Ближнем Востоке тут же последует ответ Вашингтона.
Ранее Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что преступления Израиля в секторе Газа перешли красные линии, а иранское Минобороны пригрозило США «тяжелым ударом» из-за ситуации в анклаве.
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