Президент Ирана: Преступления Израиля перешли красные линии

Израиль перешел красные линии, это может привести к ответным действиям со стороны каждого. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба Президента Ирана Ибрахима Раиси.

В сообщении говорится, что США требуют от Ирана бездействия в ситуации с сектором Газа, однако он не станет слушать этих предостережений. К тому же сам Вашингтон замешан в конфликт, оказывая поддержку Израилю.

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры», — заявил иранский лидер.

Ранее в Иране отметили серьезный как никогда настрой поддерживающих Палестину ближневосточных стран.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне). Кроме того, 233 человека, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только четверых.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак погибли свыше 7,7 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.