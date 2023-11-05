Минобороны Ирана пригрозило США «тяжелым ударом» из-за ситуации в Газе

США будет грозить серьезный удар, если они не прекратят войну в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава Минобороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы получите тяжелый удар», — цитирует его Tasnim.

Ранее Президент Ирана Ибрахим Раиси подчеркнул, что Израиль пересек все красные линии в ситуации с сектором Газа. Это может привести к ответным действиям со стороны каждого, и Иран не намерен следовать требованиям США оставаться в стороне.