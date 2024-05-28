Премьер Чехии призвал разрешить Украине удары западным оружием по России

Украина должна иметь право использовать западное оружие вне своей территории, в том числе для ударов по России. С таким заявлением на брифинге выступил Премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев может атаковать «военные цели на территории России».

«Что касается заявления Столтенберга или некоторых иных (политиков) о том, что Украина должна иметь право использовать получаемое ею оружие и вне своей территории, я считаю это вполне логичным», — приводит слова Фиалы РИА Новости.

По его мнению, Украина должна «использовать все возможности для своей обороны».