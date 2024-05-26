В Швеции считают, что Украина может наносить удары по России их оружием

Украина имеет право на самооборону и может наносить удары по «территории противника», в том числе шведским оружием, уверен глава Минобороны страны Пол Йонсон. Соответствующий вопрос был задан изданием Hallandsposten.

По его словам, возможность защищать себя «путем ведения боевых действий» соответствует международному праву. Украина может воспользоваться им в рамках соответствия законам и «обычаям войны».

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — подчеркнул Йонсон в своем заявлении.

В издании, комментируя его слова, отметили, что в таком случае Стокгольм должен отстаивать это утверждение и публично, а не только «за закрытыми дверями».