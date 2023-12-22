Поликлиники перегружены, школьников отправляют на карантин: в Татарстане бушуют ОРВИ

Поликлиники работают в усиленном режиме, где-то даже сверхурочно

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за ОРВИ и гриппа поликлиники работают с повышенной нагрузкой

В Татарстане за последнюю неделю зарегистрировали 28 904 случая гриппа и ОРВИ, этот показатель на 30% ниже.

1513 случаев коронавируса – это выше уровня предыдущей недели на 5%. Всего в 3% случаев коронавирусная инфекция протекает как вирусная пневмония, в остальных течение бессимптомное или в форме ОРВИ.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков при этом заметил, что в Татарстане медики больниц, поликлиник и скорой помощи работают с перегрузом из-за растущего числа больных ОРВИ и гриппом.

«На данный момент система здравоохранения отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ. У нас значительно увеличивается обращаемость в поликлиники и стационары, а также вызовы на скорую помощь. Скорая помощь работает с повышенной нагрузкой, поликлиники работают с перегрузкой. Мы увеличиваем часы работы поликлиник в ряде муниципальных образований», – отметил замминистра.

Владимир Жаворонков призвал татарстанцев отнестись с пониманием к ситуации. Он подчеркнул, что все вызовы будут обслужены, врач обязательно придет. Однако замминистра подчеркнул, что при вызове врача с температурой 37° вызов будет обслужен в течение дня, но не первостепенно.

Владимир Жаворонков призвал татарстанцев отнестись с пониманием к ситуации Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Роспотребнадзоре РТ ожидают новую волну заболеваемости ОРВИ и гриппом сразу после новогодних праздников. Обычно в выходные татарстанцы редко обращаются в поликлиники с кашлем или насморком. Но вот как только дети вернутся в школы, а родители – на работу и обменяются всеми вирусами, спустя несколько дней, скорее всего, будет подъем заболеваемости.

«Хочу напомнить руководителям образовательных организаций, что разобщение детей – это очень хорошая мера»

В Татарстане разобщают классы, если там много заболевших. Сейчас на карантине 93 класса, это 2 083 ученика. Стоит отметить, что большинство таких классов из Казани – их 91.

«Всего с 1 сентября 2023 года в образовательных организациях по причине катаральных явлений и температуры было отстранено от занятий 5 024 ребенка», – отметила Любовь Авдонина.

Заместитель руководителя ведомства напомнила, что класс отправляют на карантин, чтобы дети не заражались друг от друга гриппом и ОРВИ.

Если отсутствующих в классе либо в школе 20% и более, то приказом директора класс или школа разобщаются на срок от 7 до 10 дней Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочу напомнить руководителям образовательных организаций, что разобщение детей – это очень хорошая мера, которая позволяет прекратить распространение вирусов, прервать цепочку распространения в организованных коллективах. Этой мерой нужно пользоваться. Она прописана в санитарных правилах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний», – подчеркнула Любовь Авдонина.

Санитарный врач напомнила, что если отсутствующих в классе либо в школе 20% и более, то приказом директора класс или школа разобщаются на срок от 7 до 10 дней.

Заместитель министра здравоохранения подтвердил, что медики видят возможность снизить заболеваемость в разобщении организованных коллективов, в том числе и школьных классов.

В Роспотребнадзоре республики призвали не отправлять детей в школы и детские сады, если есть симптомы ОРВИ или температура. Взрослым следует поступить так же и не приходить больными на работу, чтобы не заражать коллег.

В Татарстане в детских садах и школах начинается сезон утренников Фото: suvargazeta.ru

Пустят ли на утренники родителей?

В Татарстане в детских садах и школах начинается сезон утренников. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала, как пройдут эти праздники.

«В части утренников, которые проходят в детских садах, запрета никакого нет. Но решение о том, будут ли родители на данном мероприятии или они будут ограничены в посещении, принимает руководитель детского сада исходя из ситуации, которая в учреждении складывается», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина настоятельно рекомендовала родителям при посещении утренников надевать маски и обрабатывать руки Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Любовь Авдонина отметила, что если есть группы, закрытые на карантин из-за ОРВИ или ветрянки, много детей не ходит в сад из-за болезни, то лучше родителей на утренник не пускать или допустить небольшое их количество.

Санитарный врач настоятельно рекомендовала родителям при посещении утренников надевать маски, а также обрабатывать руки. И, конечно, не приводить на праздник детей с насморком, температурой или другими симптомами вирусных заболеваний.

В понедельник состоится Главная республиканская елка.

«Сладкий подарок с нами согласован. Мы обязательно это делаем, чтобы все те сладости, которые будут в подарке, соответствовали санитарным требованиям», – отметила Любовь Авдонина.