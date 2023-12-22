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Общество 22 декабря 2023 15:34

Роспотребнадзор РТ: Руководство детсадов будет решать, пускать ли родителей на утренники

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В Татарстане в детских садах и школах начинается сезон проведения утренников. Как пройдут эти праздники на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В части утренников, которые проходят в детских садах, запрета никакого нет. Но решение о том, будут ли родители на данном мероприятии или они будут ограничены в посещении, принимает руководитель детского сада, исходя от ситуации, которая в учреждении складывается», – отметила она.

Любовь Авдонина отметила, что если есть группы, закрытые на карантин из-за ОРВИ или ветрянки, много детей не ходит в сад из-за болезни, то лучше родителей на утренник не пускать или допустить небольшое их количество.

Санитарный врач настоятельно рекомендовала родителям при посещении утренников надевать маски, а также обрабатывать руки.

#Здоровье #детский утренник #Детский сад
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