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Общество 22 декабря 2023 11:56

В Татарстане из-за ОРВИ поликлиники и скорая помощь работают с перегрузками

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В Татарстане из-за ОРВИ поликлиники и скорая помощь работают с перегрузками

В Татарстане медики больниц, поликлиник и скорой помощи работают с перегрузками из-за растущего числа больных ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент система здравоохранения отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ. У нас значительно увеличивается обращаемость в поликлиники и стационары, а также вызовы на скорую помощь. Скорая помощь работает с повышенной нагрузкой, поликлиники работают с перегрузкой. Мы увеличиваем часы работы поликлиник в ряде муниципальных образований», – отметил замминистра.

Владимир Жаворонков призвал татарстанцев отнестись с пониманием к ситуации. Он подчеркнул, что все вызовы будут обслужены, врач обязательно придет. Однако замминистра подчеркнул, что при вызове врача с температурой 37,0, вызов будет обслужен в течение дня, но не первостепенно.

#Здоровье #ОРВИ и грипп #поликлиники
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