Роспотребнадзор РТ призвал школы и детсады разобщать коллективы, если болеют 20% детей

Чтобы дети не заражались друг от друга гриппом и ОРВИ, руководство школ и детских садов может отправлять детей на разобщение. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Хочу напомнить руководителям образовательных организаций, что разобщение детей – это очень хорошая мера, которая позволяет прекратить распространение вирусов, прервать цепочку распространения в организованных коллективах. Этой мерой нужно пользоваться. Она прописана в санитарных правилах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний», – подчеркнула Любовь Авдонина.

Санитарный врач напомнила, что если отсутствующих в классе либо в школе 20% и более, то приказом директора, класс или школа разобщаются на срок от семи до десяти дней. «Татар-информ» сообщал, что сейчас таких классов в республике 93.

Заместить министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков продолжил, что медики видят потенциал снижения заболеваемости в разобщении организованных коллективов, в том числе и школьных классов.

В Роспотребнадзоре республики призвали не отправлять детей в школы и детские сады, если есть симптомы ОРВИ или температура. Взрослым следует поступить также и не приходить больными на работу, чтобы не заражать коллег.