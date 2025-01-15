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«Полет согласован»: Власти Альметьевска рассказали о летающем над городом беспилотнике
Сегодня в социальных сетях появились сообщения о летающем над Альметьевском беспилотнике.
В пресс-службе исполкома Альметьевского района сообщили, что данные полеты согласованы с оперативными службами. Жителям города настоятельно рекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Накануне утром БПЛА были замечены в небе над Альметьевском. В городской администрации сообщили, что в связи с появлением в небе над городом вражеских дронов приняты необходимые меры.
Предположительно ВСУ пытались атаковать местную нефтепрокачивающую станцию. Один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй – расчетом ПВО, подробнее в материале «Татар-информа». После атаки дронов глава исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова дала ряд поручений, направленных на повышение уровня безопасности в районе.
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