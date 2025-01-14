В Альметьевском районе усилят меры безопасности после атаки БПЛА

Глава исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова дала ряд поручений, направленных на повышение уровня безопасности в районе. Об этом она сообщила на совещании, посвященном действиям служб реагирования на угрозу атаки БПЛА.

На совещании каждый руководитель доложил о проделанной работе и эффективности действий в зоне их ответственности. Хабутдинова подчеркнула важность повышения скорости информирования граждан и обеспечения оперативного доступа к укрытиям.

Сегодня утром БПЛА были замечены над Альметьевском. В городской администрации сообщили, что в связи с появлением в небе над городом вражеских дронов приняты необходимые меры.

Предположительно ВСУ пытались атаковать местную нефтепрокачивающую станцию. Один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй – расчетом ПВО, подробнее в материале «Татар-информа».