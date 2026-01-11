«Пока мы спим, ребята рискуют жизнью»: история волонтера из Нурлатского района

Жительница села Биляр-Озеро Нурлатского района Валентина Клявлина стала инициатором и руководителем волонтерского движения «Коробка добра», которое уже более двух лет системно помогает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Мама, бабушка, предприниматель и поэтесса, Валентина Васильевна признается, что смыслом ее жизни стала помощь тем, кто сегодня находится на передовой.

«Пока мы спим в теплой постели, наши ребята рискуют жизнью», – говорит она.

Идея создать волонтерское движение родилась как личный отклик на трагедию. В августе 2022 года при исполнении воинского долга погиб земляк Валентины Клявлиной – Александр Малыгин. Эта утрата стала для нее внутренним переломным моментом.

«Сначала это была дань памяти, сейчас уже стало смыслом жизни. Ни о чем другом думать не могу», – признается она.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Уже в сентябре 2022 года, еще до начала частичной мобилизации, Валентина Васильевна вместе с неравнодушными жителями района собрала первую партию гуманитарной помощи и лично доставила ее в приграничный с зоной боевых действий регион – Белгородскую область. Тогда слово «волонтерство» для многих в районе означало разовые инициативы. Однако именно эта поездка стала началом первого в Нурлатском районе устойчивого волонтерского движения.

Сначала к инициативе подключились односельчане, затем – жители всего района, позже – родственники и друзья из других городов Татарстана и соседних регионов. Постепенно «Коробка добра» перестала быть делом одной семьи и превратилась в общее движение, объединившее людей вокруг одной цели – поддержки защитников страны.

«Они мои вдохновители и помощники», – говорит Валентина Васильевна о тех, кто включился в работу.

Для координации были созданы чаты в мессенджерах, где обсуждаются заявки с передовой, формируются списки необходимого, организуются закупки и логистика. За это время волонтеры доставили на передовую тонны гуманитарного груза – от одежды, продуктов и медикаментов до автомобилей, дронов, определителей беспилотников и другой техники, необходимой военнослужащим.

Сейчас Валентина Клявлина готовится к своей юбилейной, тридцатой поездке. Маршруты и состав попутчиков менялись – она ездила с дочерью, зятем, мужем, подругой, – но неизменной оставалась главная цель: везти бойцам не просто помощь, а весть о том, что о них помнят, их ждут и в них верят.

Ответная реакция с передовой для волонтеров имеет особую ценность. Письма и сообщения от военнослужащих Валентина Васильевна называет своей главной наградой.

«Если бы не вы, нам здесь совсем туго пришлось бы!» – эти слова, по ее признанию, придают силы, когда кажется, что ресурсы на исходе.

«Поэтому нельзя останавливаться. Нужно еще активнее продолжать, потому что зима будет испытывать нас всех на прочность», – убеждена она.

При этом за масштабной волонтерской работой стоит жизнь обычной женщины. Валентина Клявлина остается заботливой бабушкой и женой, занимается флористикой, ухаживает за садом и находит время для творчества. Дар поэзии, унаследованный от отца, она воплощает в стихах о природе, любви к родине и ее современных героях.

Каждый день она завершает словами, которые стали девизом всей команды: «Работаем, команда! На нас надеются наши защитники! Нас ждут и нам верят!». В этих словах – и чувство ответственности, и та внутренняя энергия, которая позволяет продолжать путь, несмотря на усталость и трудности.

Главная мечта Валентины Клявлиной проста и понятна – чтобы боевые действия как можно скорее закончились и все военнослужащие вернулись домой. А пока этот день не наступил, она продолжает свой путь.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.