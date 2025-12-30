Новый год в окопах: как бойцы СВО из Татарстана встретят праздник на службе

Как празднуют Новый год в окопах? С таким вопросом часто обращаются к участникам специальной военной операции. А они отвечают, что об этом нечего и говорить, «работаем», как позволяет обстановка. Иногда готовят оливье, едят мандарины и поздравляют близких по видеосвязи.





На фото: военнослужащий Илья / Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Просто говорим друг другу: ‘’С Новым годом!’’»

Уроженец Заинска Илья – участник специальной военной операции, мобилизованный осенью 2022 года. До призыва он работал на колесном заводе. Сейчас военнослужащий находится в отпуске.

За время службы Илья был ранен – в левой ноге до сих пор остается осколок. Ранение он получил в районе деревни Ивановка на направлении Купянска, со стороны Верхней Дуванки, на территории, где подразделению была поставлена задача занять населенный пункт. За это Илья награжден медалью Суворова.

Сейчас он работает в тылу – занимается заготовкой бревен и досок для блиндажей. На передовой он давно не был, однако связь с земляками из Заинска, которые также служат в подразделении, сохраняет: бойцы поддерживают друг друга простым человеческим общением.

За время службы Илье довелось встретить три Новых года – два в зоне боевых действий, один в госпитале.

Праздник там проходит без привычных атрибутов – в основном это короткие поздравления.

«Просто говорим друг другу: ‘’С Новым годом!’’», – вспоминает он. Несмотря на суровые условия, именно взаимная поддержка остается главным, что помогает бойцам переживать такие моменты.

На фото: боец с позывным Нэо. Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Мирное небо мы постараемся вам обеспечить»

Уроженец Александровской Слободы Заинского района Вениамин, участник специальной военной операции с позывным Нэо, в четвертый раз встречает Новый год на передовой. Он офицер, начальник разведки и о праздничных торжествах в зоне СВО говорит коротко: «Работаем, как позволяет обстановка».

Тем не менее в новогоднюю ночь военнослужащие стараются связаться с близкими и поздравить их.

«Если есть возможность, делаем салат оливье сами. В новом году мы все ждем чуда. Что такое чудо? Это мирное небо над головой. Мы пытаемся создать его для вас. С радостью принимаем поздравительные письма, написанные детьми», – рассказывает Нэо.

Вениамин служит в армии уже долгое время: с 2004 по 2014 год в Вооруженных Силах России, с 2016 года снова по контракту. На СВО был направлен во время службы в Сибири.

«Хочу от себя лично и от всего личного состава поздравить заинцев с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья. Мирное небо мы постараемся вам обеспечить. Позитива в следующем году!» – пожелал Нэо.

На фото: боец с позывным Яма. Фото из личного архива военнослужащего

Земляк Нэо – военнослужащий под позывным Яма в преддверии Нового года также поздравил земляков и пожелал благополучия, крепкого здоровья и мирного неба, о котором мечтает вместе со всеми.

Недавно заинский боец был отмечен медалью «За отвагу» – одной из самых почетных наград Вооруженных сил. Летом он получил знак «За штурм». Яма служит в самых горячих точках СВО, неоднократно был ранен, но продолжает выполнять боевые задачи, оставаясь в строю.

На фото: Лето. Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Новогоднее чудо для семьи военнослужащего с позывным Лето

Новогоднюю ночь участник специальной военной операции с позывным Лето тоже проведет не за праздничным столом, а в окопах. «Отмечать не будем», – говорит он. Для него сейчас главное – служба, боевые задачи и ответственность перед своими товарищами.

Тем временем для его семьи это был по-настоящему особенный конец года. Его жена и трое детей ждали возвращения главы семьи с лета. Отпуск планировался несколько раз, но каждый раз откладывался. Тогда близкие решили загадать одно общее желание – чтобы папа как можно скорее приехал домой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

11-летний Арслан и 13-летняя Милана написали письма Деду Морозу. В них не было просьб о подарках – только одна: чтобы отец вернулся в отпуск живым и здоровым. И через несколько дней это желание стало реальностью – военнослужащий позвонил и сообщил, что едет домой.

Отпуск семья провела в Набережных Челнах и Тукаевском районе. Домашние разговоры за чаем, время, проведенное вместе, и простые семейные радости стали особенно ценными после долгой разлуки. Пока длился отпуск, вместе украшали елку, смеялись, шутили и старались не думать о скором расставании.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Но даже дома мысли бойца оставались с сослуживцами. «Уехал в отпуск, а сердце не на месте. Радостно, что едешь к семье, но тяжело, потому что от ребят уезжаешь», – признается он.

Лето служит с 2023 года, а в 2024 году заключил контракт с Министерством обороны России. Он медик танкового батальона. Работал на Соледарском направлении, сейчас выполняет задачи на Покровском. За время службы ему не раз приходилось спасать тяжелораненых бойцов.

Фото предоставлено военнослужащим Лето

Большое значение для него имеет поддержка тыла и волонтеров. На позиции регулярно передают продукты, медикаменты, маскировочные сети, аптечки и письма детей.

Эти письма хранятся на стенах небольшого аптечного домика, построенного прямо на позиции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Особую силу, говорит он, дает семья – вера, ожидание и теплая поддержка, которая чувствуется даже на расстоянии. Возможность созваниваться по видеосвязи помогает сохранять понимание, ради чего ведется эта борьба.

Сейчас боец снова вернулся в строй, к своим товарищам. Новогоднюю ночь он встретит на позиции. «Отмечать не будем», – повторяет он.

На фото: Гагарин

«Все плохое нужно забыть и надеяться на лучшее»

Челнинский военнослужащий с позывным Гагарин рассказал, как он и его сослуживцы проведут Новый год.

«Новый год мы будем отмечать, выполняя боевые задачи, поставленные высшим командованием, ну и по возможности пить сок и кушать мандаринки. Для нас этот праздник приносит радость – он заключается в том, что прошел год и все плохое нужно забыть и надеяться на лучшее. Блиндаж украшает только небольшая елочка», – поделился он.

Накануне Нового года военнослужащий побывал в школе №82, где учился в кадетских классах. В школьные годы он играл в барабанной группе, участвовал в парадах, выступал на торжественных мероприятиях и конкурсах. Спустя шесть лет Гагарин снова взял палочки в руки и сыграл вместе с нынешними кадетами.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня у него другие «инструменты» – квадрокоптеры. Гагарин служит сапером ударных дронов и выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Гагарин участвовал в боях в Курской области. На защиту Родины пошел добровольно. Признается, в первые дни было страшно, но сомнения исчезли, когда вместе с товарищами удалось спасти мирных жителей.

«Помню, как доставали из дома бабушку, она была лежачая, были и дети. Все радовались, что мы пришли и вытащили их. Выносили через окно, по серке, потому что беспилотники были активны, несли через лесополку до эвакуационной группы», – вспоминает военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Свой первый боевой опыт он называет решающим. «Подняли «птицу» ночью, по нашим товарищам работала «Баба-яга». Мы ее сбили, спасли пехоту. Были крики радости – спасибо, что сбили», – рассказывает Гагарин.

Его работа – подготовка боеприпасов, дронов и вылетов на боевые задания. И решение пойти на службу он считает осознанным. «Патриотичность сыграла большую роль. Я не жалею, что продолжаю службу», – говорит он.

«Мы с боевыми товарищами все же украсили елку»

Для бойца с позывным Пушкин наступление Нового года не будет отличаться от обычного дня на службе. Боевые задачи остаются в приоритете, и заранее предсказать, каким будет этот день, невозможно.

«Для меня это будет обычный день. Да и не понятно, какое задание может поступить еще. Но мы с боевыми товарищами все же украсили елку», – рассказал он.

Несмотря на условия фронта, военнослужащие стараются сохранить ощущение праздника. Елка, установленная в расположении подразделения, стала для них символом мирной жизни и напоминанием о доме.

В конце декабря на передовую к военнослужащим группировки войск «Север» прибыл очередной гуманитарный конвой из Набережных Челнов. Более 30 тонн груза доставили волонтеры и представители тыла: продукты питания, строительные материалы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дизельные генераторы и другие необходимые вещи.

На фото: боец с позывным Пушкин. Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Среди тех, кто сопровождал гуманитарную помощь, был и сам Пушкин. Он родом из Старой Руссы Новгородской области, контракт подписал в мае 2025 года – по собственному решению, чтобы быть полезным стране. Сейчас он служит водителем в составе группировки войск «Север».

Для него важны не только техника и вещи первой необходимости, но и само внимание со стороны тыла.

«Хочу выразить большое спасибо жителям города Набережные Челны, а также администрации города за помощь, за гуманитарную помощь, которую оказывают», – отметил военнослужащий.

На фото: Пушкин и мэр Наиль Магдеев. Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Помимо основного груза, бойцам передали и новогодние гостинцы. Волонтеры подготовили сладости, а танковому батальону вручили чак-чак – как символ дома, тепла и заботы. К акции присоединились школьники лицея инновационных технологий №36: они собрали письма, сладости, продукты и теплые вещи.

Пушкин признается, что такие посылки поддерживают не меньше, чем техника и снаряжение. Для бойцов это знак того, что о них помнят, их ждут и с ними рядом, даже на расстоянии.

Фото предоставлено военнослужащим Лето