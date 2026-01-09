Участник СВО с позывным Планер из Нурлата награжден медалью Жукова

24-летний житель Нурлата Ильназ с позывным Планер в мае 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился защищать рубежи страны. За проявленные мужество и отвагу он удостоен государственной награды – медали Жукова.

Родом Ильназ из села Фомкино. Рос любознательным, занимался спортом, активно участвовал в школьной жизни. После переезда семьи в Нурлат он продолжил учебу в городской школе № 1, где проявил себя как ответственный ученик и надежный товарищ, всегда готовый прийти на помощь.

Желание служить Родине у него было с детства: после школы он планировал поступить в военный вуз, но из-за проблем со зрением сделать это не удалось. Тем не менее он с большим желанием пошел на срочную службу и проходил ее в военно-воздушных войсках в Красноярске. Там за ним и закрепился позывной – Планер.

«О том, что подписал контракт, сын ничего нам не говорил. Мы с супругом узнали, когда он уже был в пути. Говорил: все равно начали бы отговаривать, поэтому промолчал. Многие его друзья к тому времени уже были там, на передовой. И наш Ильназ не мог оставаться в стороне», – рассказывает мама бойца Флюса Нурисламовна.

Армейские навыки оказались востребованы и в зоне боевых действий. Освоив профессию оператора беспилотных летательных аппаратов, Ильназ не только выполняет боевые задачи, но и обучает молодых сослуживцев.

«Вот недавно был в очередной командировке, где две недели преподавал курсы по управлению беспилотниками. Про службу говорит очень редко, мол, приеду в отпуск – расскажу. Наверное, не хочет, чтобы мы переживали», – продолжает Флюса Нурисламовна.

За время службы бойца не раз отмечали государственными наградами. Очередным подтверждением его мужества стало вручение медали Жукова.

«Конечно, мы очень гордимся Ильназом. Но радость за одного сына омрачают переживания за другого – Ильнара. Как только старший уехал на спецоперацию, буквально через месяц и второй сын подписал контракт. Ильназ служит на Херсонском направлении, Ильнар – на Покровском в составе батальона «Батыр». Он был ранен, затем снова вернулся на передовую. Но с марта от него нет никаких вестей, он числится пропавшим без вести. Мы не теряем надежды, что он жив», – говорит отец братьев Марс Марселевич.

Младший брат Ильнур также гордится своими братьями. В этом учебном году он оканчивает школу и готовится стать студентом.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.