Боец СВО с позывным Седой впервые за три года встретил Новый год с родными

Для семьи Хайдаровых из Нурлата эти новогодние дни стали по-настоящему волшебными. Глава семьи, боец специальной военной операции с позывным Седой, находящийся в зоне СВО с 2022 года в рамках частичной мобилизации, получил кратковременный отпуск. Впервые за три года он смог встретить Новый год в кругу самых близких.

Дни дома наполнены простыми, но бесценными моментами. Вместе с детьми – Радмиром и Элиной – он побывал на главной новогодней елке города, которую организовал глава района. А затем всей семьей посмотрели яркую новогоднюю сказку «Следуй за мечтой» в городском Дворце культуры.

«Замечательно, что удалось попасть на елку с детьми, – поделился военнослужащий. – Новый год отметили в кругу семьи, родственников. От 2026 года ждем, чтобы все живы были, здоровы, бойцы спецоперации вернулись целыми и невредимыми».

К сожалению, праздничный отпуск недолог: уже 6 января Седой снова отправился на службу. Поэтому каждая минута, проведенная с семьей, особенно ценна.

«Новый год люблю, это семейный праздник, здорово, когда вся семья в сборе, – говорит его сын Радмир. – В этом году особенно радостно, что папа смог приехать».

Материал подготовлен при участии Гузель Садыковой.