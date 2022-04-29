Пограничный пункт ФСБ в Брянской области обстреляли со стороны Украины

В поселке Белая Березка в Брянской области со стороны Украины обстреляли пункт пограничного управления ФСБ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района», – написал он.

Пострадавших нет. Во время инцидента были повреждены сети водо- и электроснабжения, которые в настоящий момент уже восстановили. На месте работают оперативные службы и после завершения проверки коммунальщики приступят к расчистке территории.

Это не первый случай, когда приграничные территории России подвергаются нападениям со стороны Украины. Ранее в Брянской области в поселке Климово были повреждены около 100 домов, а в Курской области нападению подвергся пограничный пункт. 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле села в 10 километрах от украинской границы.