Губернатор Брянской области заявил, что в Климове из-за обстрела повреждено 100 домов

При обстреле поселка Климово в Брянской области получили повреждения около 100 домов, два из которых сгорели полностью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

«Был нанесен удар <...>. Нанесли удар по поселку городского типа — это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. <...> Два дома сгорели полностью, и порядка 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — рассказал глава области.

По словам Богомаза, большинство снарядов попало в частный сектор, застроенный в основном одноэтажными жилыми домами. Жителей из подвергшегося авиаудару района не эвакуировали.

«На сегодня принято решение, [что] будем людям полностью помогать и тем, кому нужно, поможем сделать ремонт», —уточнил губернатор.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела после обстрела двумя украинскими боевыми вертолетами поселка Климово, о чем сообщал ИА «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции на Украине. Затем Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников.