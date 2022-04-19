Украина обстреляла село в Белгородской области, пострадала мирная жительница

Российское село Головчино подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Населенный пункт находится в примерно 10 километрах от российско-украинской границы.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — заявил он.

Кроме того, в результате обстрела была ранена жительница села. «Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заверил Гладков.

24 февраля Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Напомним, что это не первый случай, когда приграничные территории России подвергаются нападениям со стороны Украины. Так, в Брянской области при обстреле поселка Климово были повреждены около 100 домов, а в Курской области нападению подвергся пограничный пункт.