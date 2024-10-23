Пограничники Высокогорского района отправили бойцам в зону СВО три мотоцикла

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Из Высокогорского района отправилась очередная партия гуманитарной помощи. На Сватовское направление, через Курскую область, поедет более трех тонн груза. Самой ценной погрузкой в этот раз стали три мотоцикла, которые отправили представители общественной организации пограничных войск района.

Представители общества ветеранов пограничных войск Высокогорского района и один из сельскохозяйственных предприятий отправляют три мотоцикла в помощь бойцам СВО с очередной партией гуманитарного груза. Вся техника в исправном состоянии. У всех новые аккумуляторы, резины и каждый мотоцикл прошел обкатку.

«Наши пограничники отправляют от души, чтобы наши бойцы там радовались отправленному грузу. Чтобы наши мотоциклы там наших бойцов не подвели, работали во благо нашим ребятам, во благо нашей Родины», — рассказал представитель общества ветеранов пограничных войск Нургали Закиров.

От общественной организации ветеранов в сборе гуманитарной помощи участвуют больше 40 активных пограничников района и каждый вносит свой вклад в победу.

«Думаем, что эта техника ребятам здорово поможет. Ждем живыми — здоровыми. С Победой!», — заявил представитель общества ветеранов пограничных войск Ильдар Гильманов.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Будем продолжать эту работу, помогать ребятам. Погранцы никогда не подведут!», — отметил председатель общества ветеранов пограничных войск Альфат Галиев.

Именную посылку принесла и Елена Адаева. Ее муж уже больше двух лет служит в зоне СВО прямо на передовой. Елена активно участвует и помогает волонтерам вместе с другими женами бойцов.

«Конечно же, всех ждем домой. Ребята устали, но они большие молодцы. Держатся, крепятся. Стараются, не унывают и живут надеждой скорее вернуться домой. Мы им желаем только больших успехов и благоразумия, не потеряться в этой суете. А мы их всегда дождемся дома», — пообещала Елена.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В список гуманитарного груза также вошли медикаменты, маскировочные сети, теплые вещи, блиндажные свечи, именные посылки, соленья, армейские наборы и сладости для бойцов. Машина поедет через Курскую область, где также оставят общую гуманитарную помощь и именные посылки.

«Везем все это через Курск. В 810-ю также бригаду. Победа будет за нами», — уверена лидер волонтерского движения «Своих не бросаем» в Высокогорском районе Марина Куцакова.

Также больше 3 тонн гуманитарного груза повезут в ДНР, ЛНР, в Запорожскую и Херсонскую области. Кроме стройматериалов, генераторов, медикаментов и много другого, для защитников на передовой повезут и разные вкусности. Неравнодушный житель передал бойцам СВО около 8 тонн замороженной продукции.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

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