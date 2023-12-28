Погорельцев челнинского «Гараж-500» освободили от уплаты двух налогов

Фото: © МЧС России

Предпринимателей сгоревшего торгового комплекса «Заритал» на территории челнинского авторынка «Гараж-500» освободили от уплаты двух налогов — земельного и имущественного за 2022 и 2023 годы. Такое решение приняли депутаты на XXIX заседании Горсовета Набережных Челнов IV созыва.

«Это не приведет к существенным изменениям в доходной части бюджета города», — высказала позицию начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев напомнил, что крупный пожар произошёл 2 декабря. Более 11 тыс. квадратных метров торговых помещений и складских помещений сгорели дотла. Более 80 челнинцев оказались в сложной жизненной ситуации.

Ряд мер были предприняты со стороны Правительства Республики Татарстан, поддержку оказали Раис РТ Рустам Минниханов, Министерство экономики и промышленности, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и многие другие.

Было принято решение о выделении льготных кредитов до 5 млн рублей сроком на 36 месяцев под 1% годовых.

«Это очень хорошие условия. Таких денег под такие проценты просто не существует. Но, с другой стороны, мы бесплатно денег никому не раздаём. Поэтому в данном случае кредит, безусловно, трагедия, конечно же, когда люди остались без работы и без средств существования. У многих финансовые ресурсы все были в бизнесе. Тем более перед Новым годом готовились получить хорошую выручку, готовились встретить Новый год», — прокомментировал Магдеев.

Руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов доложил, что 41 предприниматель уже получил кредиты под 1% на общую сумму более 136 млн рублей. Еще шесть заявок в работе. Оперативный штаб ежедневно работает.

«Работа там ведётся до последнего обращающегося. Вы слышали, как организована работа по моему поручению в Торгово-промышленной палате. На этой площадке мы работаем с предпринимателями. Слышали все цифры, которые сегодня говорят сами за себя. Ну и, безусловно, со стороны местных органов власти, имея определённые, пусть и небольшие, но возможности оказать помощь и поддержку, мы идём на то, чтобы за 2022 и 2023 годы освободить предпринимателей, пострадавших при пожаре, от налога на имущество физических лиц и на землю. Это наши полномочия, поэтому мы тоже должны свою власть употребить в части помощи и поддержки», — заключил Магдеев.

Напомним, большой пожар в Набережных Челнах произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Его тушили шесть часов.