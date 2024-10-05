«Поехали в Китай!» Часть 3: горы «Аватара» в Хуаншане и древний город Саньхэ

На высокоскоростном поезде сквозь горы

В прошлом репортаже мы упоминали, что город Хэфэй, столица провинции Аньхой, – это промышленный и научный центр, куда из-за рубежа прибывают в основном бизнесмены. А вот за чем стоит приехать в регион обычному путешественнику, так это за тем, чтобы посмотреть на его уникальную природу.

Здесь находится природный заповедник Хуаншань с необыкновенными горами, которые будто парят в воздухе.

До города с одноименным названием из Хэфэя чуть более 300 км, и добираемся мы до него всего за полтора часа на скоростном поезде. То, что транспорт несется с огромной скоростью, можно заметить только по быстро меняющейся картинке за окном или же глядя на табло в вагоне – 300 км/час. Скорость в бесшумном поезде совершенно не ощущается.

Сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ) в Китае самая большая в мире – 45 тысяч километров линий. Это две трети от протяженности всех ВСМ в мире. По пути в Хуаншань мы проезжаем самую длинную в Евразии реку Янцзы, поля сменяют горные массивы, и поезд мчится сквозь них, перебегая из тоннеля в тоннель.

Поезд ходит каждый час, делая несколько остановок в населенных пунктах. Люди выходят и входят, свободных мест на протяжении всего пути нет. То есть поездом пользуются не только те, кому надо добраться из одного крупного города до другого, но и локальные жители, это такая высокоскоростная электричка.

Построенных по международным стандартам ВСМ в России пока нет. Как не вспомнить проект высокоскоростной дороги от Москвы до Казани, который предлагали еще в 2009 году, но потом от этой идеи отказались в пользу ВСМ до Санкт-Петербурга. Запустить ее ожидается в третьем квартале 2028 года. Озвучена уже и стоимость билета ­– 8905 рублей. Мой билет до Хуаншаня обошелся примерно в 1,8 тыс. рублей, в первом классе он стоит чуть дороже – 3 тыс. рублей, место в бизнес-классе – 5,8 тыс. рублей.

Желтый император и каменная обезьяна

Добираемся до городка Танкоу. По дороге на склонах холмов среди деревьев можно заметить небольшие плантации – здесь выращивают зеленый чай Мао Фэн «Ворсистые пики». А также Тай Пин Хоу Куй («Обезьяний главарь из Тай Пин») – самый крупнолистовой чай в стране, который при заготовке поджаривают. Оба сорта высоко ценятся в Китае.

Чайные плантации

В Танкоу находится автовокзал – наверх по крутому серпантину можно попасть только на автобусе. Настораживало то, что на вокзал китайцы поголовно приходили с палками – простыми деревянными тростями и трекинговыми. Закралась мысль, что ожидается очень непростая прогулка.

С конечной остановки большая часть туристов с палками устремилась сразу в гору – пеший маршрут на вершину рассчитан часа на три. Оставшаяся часть отправилась к канатной дороге, на которой путь занимает около 10 минут.

Хуаншань – это горная гряда с 72 пиками. Самые высокие вершины – пик Лотоса (1864 м), пик Света (1840 м) и пик Небесной Столицы (1829 м). Горы образовались 100 миллионов лет назад в мезозойскую эру, или эпоху динозавров.

Хуаншань буквально переводится как «Желтые горы». Но не из-за цвета. Легенда гласит, что именно здесь Хуан-Ди (Желтый император) – легендарный правитель Китая, который считается основателем даосизма и государственности в стране, – открыл эликсир бессмертия.

Пейзажи гор уникальны – это гранитные пики, которые опутывают деревья. Самое знаменитое – хуаншаньская сосна. Это приземистое дерево с очень широкой и плоской кроной. Сосна считается образцом силы, потому что растет прямо из скал. Многим соснам в этом районе несколько сотен лет, и у них есть свои имена.

Сосна, возраст которой около 800 лет

Все вершины причудливые. А вот на скале, глядя вдаль, миллионы лет сидит одинокая обезьяна.

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и парящие горы Пандоры

Это место любили отшельники, поэты и художники. Вам наверняка попадалась китайская графика – раскидистые ветки сосен на фоне гор. Скорее всего, именно здесь и черпали вдохновение пейзажисты.

Сегодня горы сравнивают с теми, между которых летал Турук Макто из клана Оматикайя в фильме «Аватар». В Китае есть несколько парков, которые считаются прообразом аватаровской Пандоры. Но парящие горы Пандоры были срисованы именно отсюда.

Хуаншань – это и место съемок одного из самых известных за рубежом китайских фильмов «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Погода наверху быстро меняется – только было ясно, и вдруг налетают облака и перед взглядом расстилается белое море – Море облаков.

«Для того чтобы оценить великолепие какой-либо горы, в большинстве случаев надо смотреть вверх. А для того, чтобы оценить величие Хуаншаня, надо смотреть вниз», – написал Чанцзянь Гу в книге «Объекты всемирного наследия в Китае».

Несколько часов в горах — это очень мало. Сюда стоило бы приехать на пару дней, встречать рассветы и провожать закаты. Остановиться в горах на несколько дней реально – есть и места для палаток, и отели.

Дроны против носильщиков

На вершинах гор бесконечные узкие лестницы, которые ведут то вверх, то вниз. Всего здесь более 50 км пешеходных дорожек.

Мы прошли около 10 километров, тысячи ступеней. Шагомер на телефоне показал, что всего за три часа мы поднялись на высоту, равную 53 этажам. Вот почему и нужны были палки.

На вершинах достаточно многолюдно. Горы посещают около 5 млн человек в год.

Тем, кто обессилел в пути, с удовольствием готовы помочь носильщики. На стуле-троне до вершины они донесут всего за 200 юаней (около 2,5 тыс. рублей).

Носильщиков очень много. Нас попросили уступать им дорогу на тесных дорожках, так как с грузом они не могут останавливаться, чтобы не сбить дыхание и не потерять темп.

Наверх в отели и кафе еду и другие товары доставляют именно они. За один раз один маленький худощавый человек может перенести 80 килограммов. В день совершают три-четыре подъема. Стоимость услуги – 200 юаней.

И кажется, что этот дешевый труд в горах не заменит ничто. Но уже спустившись к подножию гор, мы увидели дрон, забирающий груз наверх. Как долго еще будут работать носильщики в стремительно меняющемся Китае – вопрос времени.

Город «Три реки»

Последняя точка нашего путешествия – древний город Саньхэ. Он находится примерно в 40 км от Хэфэя. Более 2,5 тыс. лет назад он был основан на месте слияния трех рек. Отсюда и название — на китайском «Саньхэ» означает «Три реки».

Протяженность города вдоль реки всего три километра. Это типичный древний город на воде. Дома с белыми стенами и темными крышами построены в стиле династий Мин и Цин.

Когда-то давно город был оживленным портом, где торговали рисом.

Сейчас он привлекает туристов – здесь что ни место, то красивая фотолокация. Например, арочный мост через реку, по которой плавают лодки наподобие гондол.

Павильон Ванюэ – семиэтажная древняя пагода высотой 37 метров, в которой расположен музей с древними экспонатами народного искусства.

В городе несколько торговых улиц, украшенных традиционными красными китайскими фонариками, где можно найти сувениры и местные деликатесы.

Наша поездка, организованная Генеральным консульством КНР в Казани, подошла к концу. Мы побывали в Пекине и провинции Аньхой. Посетили автомобильный завод, где машины делают роботы, продвинутую IT-компанию и увидели красоты Китая.

Аэропорт Дасин (Пекин). «Сердце» составлено из слова «любовь» на десятках языков мира

Страна поражает воображение и с точки зрения развития, и своими природными сокровищами. Приезжайте в Китай, открывайте для себя страну, которая таит множество интересных и удивительных мест!

Редакция выражает признательность Генеральному консулу КНР в Казани господину Сян Бо за организацию поездки.