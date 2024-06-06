Поджигатели релейных шкафов на ж/д в Татарстане сказали суду последнее слово

Сегодня в Верховном суде РТ с последним словом выступили подростки из Чистополя, которых обвиняют в совершении диверсии на железной дороге.

«Мы были приятелями, я никого не уговаривал совершать поджоги, я просто передавал инструкции. У меня не было умысла подрывать экономическую или оборонную безопасность страны. За все время в СИЗО я получил проблемы с желудком и похудел на 17 килограммов. Родители меня не воспитывали, отец бил. Я очень сильно раскаиваюсь и прошу строго не наказывать», – сказал в последнем слове Булат Ибрагимов.

Один из подростков попросил не лишать его свободы, чтобы он мог продолжить учиться, заниматься спортом, ставить цели и достигать их.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я оступился, признаю что там был, но не совершал ничего, виноват, что не остановил их, сейчас я бы поступил иначе. Моя мама больна, ей предстоит операция, за ней некому смотреть, кроме брата и меня. Я не преступник и больше не хочу никому совершать вреда», – сказал один из подростков.

Второй подросток также попросил не отправлять его в колонию и оставить дома, с сестрой и бабушкой.

«У моей бабушки сегодня день рождения, и я хочу вернутся домой и отпраздновать его с ней. Я занимался всю жизнь спортом, с трех лет хоккеем, пока не получил два сотрясения мозга. Мне регулярно нужно проходить МРТ, чтобы оставаться здоровым. Я хочу остаться дома, помогать бабуле в быту, воспитывать сестру. Миллион раз готов повторить, пожалуйста, не лишайте меня свободы!», – сказал парень.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в прошлом году 20- летний Булат Ибрагимов нашел в интернете портал, где предлагали сомнительный заработок. Там он знакомится с неким куратором, который предложил ему несколько вариантов заданий – разумеется, за плату. Ибрагимов выбрал поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Тукаевском районе РТ и поджог климатического шкафа вышки сотовой связи.

Ибрагимов, по версии следствия, нанял для выполнения этих заданий троих подростков. В результате сам Булат заработал порядка 460 долларов, ребята получили от него по тысяче рублей за поджог релейного шкафа.

Напомним, государственный обвинитель запросила 20 лет лишения свободы для Ибрагимова и по 8 лет несовершеннолетним исполнителям. Третий подросток проходит по делу в качестве свидетеля, поскольку на момент совершения поджога ему не было 16 лет.