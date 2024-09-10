Итоги выборов в Госсовет Татарстана: какие партии будут в парламенте

Утверждены окончательные итоги выборов депутатов Госсовета Татарстана VII созыва: избрали 99 парламентариев. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании ЦИК РТ, сообщает корреспондент «Татар-информа».

Напомним, выборы нового состава депутатов республиканского парламента происходили по смешанной системе. В итоге 50 прошли по списку партий (голосование по единому округу) и еще 49 избирали по одномандатным округам. Чтобы занять кресло в государственном органе, партийный список должен преодолеть порог в 5%. В итоге его преодолели партии «Единая Россия» и КПРФ. По результатам прошедшего голосования, 44 мандата получит «Единая Россия», 6 — коммунистическая партия.

Одномандатные округа: «Единая Россия» получает 42 мандата, ЛДПР – 2, «Новые люди» - 2, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 1. Также 1 мандат получил Эдуард Шарафиев (самовыдвиженец).

Итог: в новом составе Госсовета Татарстана будет 86 депутатов от «Единой России», 6 – от КПРФ, 2 – от ЛДПР, 2 – от «Новых людей», один парламентарий от «Справедливой России — Патриоты — За правду» и Эдуард Шарафиев как самовыдвиженец.

Напомним, что выборы в Госсовет РТ VII созыва провели 8 сентября. Как позже сказал Раис РТ Рустам Минниханов, на выборах республиканского парламента проголосовало 71,63% избирателей.

Ранее сообщалось, что Минниханов включен в состав одной из комиссий Госсовета России.