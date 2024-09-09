Минниханов: На выборах в Госсовет проголосовали 71,6% избирателей

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за активное участие в выборах в Госсовет, которые состоялись накануне, 8 сентября. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

«Свои голоса за будущих депутатов отдали 71,6% избирателей. Татарстанцы в очередной раз проявили сплоченность и поддержку проводимого в республике социально-экономического курса. По предварительным результатам, 76,7% избирателей проголосовали за список кандидатов партии „Единая Россия“, 10,5% — за КПРФ, 4,4% — за ЛДПР, 4,2% — за партию „Новые люди“ и 3,2% — за партию „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — сказал Раис РТ.

Он выразил благодарность жителям республики за то, что они не остались равнодушным к экономическому и социальному развитию Татарстана.

«Республикабыз киләчәктә дә нык үсеш юлында булсын, Татарстан Дәүләт Советына сайланган яңа чакырылыш депутатлары халык мәнфәгатьләрен яклап хезмәт итсен! (Пусть наша республика и в дальнейшем идет по пути мощного развития, а депутаты Госсовета Татарстана нового созыва работают для защиты интересов народа! — перевод с татарского)», — заключил Минниханов.