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Минниханов включен в состав одной из комиссий Госсовета России
Раис Татарстана Рустам Минниханов включен в состав Комиссии Государственного Совета России по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.
В документе руководитель Татарстана указан также как председатель Комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни».
Главой комиссии по координации и оценке деятельности исполнительных органов субъектов РФ стал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместителями — помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин.
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