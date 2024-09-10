Минниханов включен в состав одной из комиссий Госсовета России

Раис Татарстана Рустам Минниханов включен в состав Комиссии Государственного Совета России по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.

В документе руководитель Татарстана указан также как председатель Комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни».

Главой комиссии по координации и оценке деятельности исполнительных органов субъектов РФ стал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместителями — помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин.