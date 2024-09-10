Успех ЕР, планы КПРФ, амбиции ЛДПР: в Татарстане подвели итоги выборов в Госсовет

Сегодня в Центральной избирательной комиссии Татарстана подвели итоги выборов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чистые выборы в Госсовет Татарстана – без нарушений

Нарушений, которые влияли бы на ход выборов в Госсовет Татарстана или определение его результатов, не выявлено. В единый день голосования не поступало сообщений ни от политических партий, ни от уполномоченных представителей кандидатов.

«Обращений в суды от участников избирательного процесса за весь период выборов не было», — заявил сегодня глава Избиркома Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге для СМИ.

Он подчеркнул, что также не выявлено ни одного случая признания протокола об итогах голосования недействительным.

Андрей Кондратьев: «Обращений в суды от участников избирательного процесса за весь период выборов не было» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Таким образом, Татарстан подтвердил свое реноме в проведении честных, чистых и прозрачных выборов на территории республики. А жители региона вновь продемонстрировали политическую активность. На выборы парламентариев пришли 71,6% избирателей.

«Все протоколы и сводные таблицы избирательных комиссий прошли тщательную проверку, которая проведена рабочей группой Центральной избирательной комиссии», – подчеркнул Кондратьев.

Партийный список: 44 мандата у «Единой России», 6 – у КПРФ

«Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах в Госсовет Татарстана. За эту партию отдали голоса 76,75% избирателей республики. Итоговые цифры партии власти прокомментировала первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Светлана Гиниатуллина.

Итоговые цифры партии власти прокомментировала Светлана Гиниатуллина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для “Единой России” избирательная кампания прошла на высоком уровне. Очень приятно, что избиратели поддержали нашу партию, что столько жителей Татарстана отдали голоса как за наших кандидатов по республиканскому списку, так и по одномандатным округам», – заявила она.

По результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получит 44 места из 50. Еще 6 достанутся партии КПРФ, которая по итогам выборов набрала 10,54%.

«Результат есть, и мы сохраним свою фракцию. Не только на выборах в Госсовет, мы еще по муниципальным выборам результатов добились. Это тоже очень важно. В ходе выборов мы смогли зарегистрировать более 20 молодых ребят, которые прошли избирательную школу», – прокомментировал итоговый результат заведующий отделом по организационно-партийной и кадровой работе ТРО ПП КПРФ Ильшат Валиуллин.

Самый оптимистичный комментарий дал представитель ЛДПР. По словам Руслана Юсупова, на следующих выборах партия намерена преодолеть 5-процентный барьер Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ЛДПР собирается преодолеть порог в 5% на следующих выборах

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. ЛДПР набрала 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%. Но представители этих партий признали выборы справедливыми, а их результаты хорошими для своих партий.

Самый оптимистичный комментарий дал представитель ЛДПР. По словам руководителя Татарстанского регионального отделения партии Руслана Юсупова, на следующих выборах партия намерена преодолеть, наконец, 5-процентный барьер. Хотя и на нынешних выборах ЛДПР зафиксировала исторические для себя цифры на выборах в местный парламент.

«За нашу партию проголосовали почти 100 тысяч жителей Татарстана, и мы будем работать на благо наших жителей, не подведем. Большое вам всем спасибо. Результат у нас мы оцениваем как очень хороший. В истории ЛДПР Татарстана впервые мы достигли 4%. Для нас итоги этих выборов были очень хорошие. Мы рады будем работать. Думаю, что на следующих выборах пройдем пятипроцентный барьер», – пообещал Юсупов.

Осталась довольной результатами выборов в Татарстане и представитель партии «Новые люди» Роза Гайнутдинова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Остальные пробились в Госсовет Татарстана по одномандатным округам

Осталась довольной результатами выборов в Татарстане и представитель партии «Новые люди» Роза Гайнутдинова, которую избрали по одномандатному округу в Альметьевске.

«Мы очень довольны результатом, что у нас прошли два кандидата в депутаты Государственного Совета по одномандатным округам. Конечно, хотелось бы по партийным спискам увеличить свой процент, поэтому мы будем работать над этим и еще больше наращивать свою аудиторию, своих избирателей на территории Татарстана в дальнейшем», – заявила она.

«Справедливая Россия» оценивает свои результаты как минимум не хуже, чем в 2019 году. Мы также подтвердили свой мандат доверия избирателей. У нас в Госсовете один депутат – это Рушан Ильдусович Мингазов. Хотим выразить огромную благодарность и избирательному штабу, и активистам партии, сторонникам. И в первую очередь избирателям, которые оказали нам доверие и проголосовали за нашу партию, за наших кандидатов», – прокомментировал в свою очередь руководитель аппарата, Регионального отделения «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Татарстане Эрик Куралов.

К 50 депутатам по партийным спискам добавятся победители выборов по одномандатным округам – 49 депутатов. Общее число народных избранников в Госсовете Татарстана составит 99 человек.

Эрик Куралов: «Справедливая Россия» оценивает свои результаты как минимум не хуже, чем в 2019 году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Госсовет Татарстана нового созыва:

«Единая Россия» — 86 мандатов;

КПРФ — 6 мандатов;

ЛДПР — 2 мандата;

«Новые люди» — 2 мандата;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1 мандат;

самовыдвиженец Шарафиев — 1 мандат.

Депутатов в Госсовете Татарстана должно было быть 100. Но в Чистопольском избирательном округе № 34 голосование отложено для дальнейших избирательных действий. Дело в том, что к старту голосования в этом округе был зарегистрирован лишь один кандидат. А в соответствии с законодательством России, в таком случае голосование в одномандатном округе откладывается на 1 декабря 2024 года.