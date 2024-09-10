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Успех ЕР, планы КПРФ, амбиции ЛДПР: в Татарстане подвели итоги выборов в Госсовет
Партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Госсовет Татарстана. Сегодня в Центральной избирательной комиссии Татарстана подвели итоги. Подробности – в материале «Татар-информа».
Чистые выборы в Госсовет Татарстана – без нарушений
Нарушений, которые влияли бы на ход выборов в Госсовет Татарстана или определение его результатов, не выявлено. В единый день голосования не поступало сообщений ни от политических партий, ни от уполномоченных представителей кандидатов.
«Обращений в суды от участников избирательного процесса за весь период выборов не было», — заявил сегодня глава Избиркома Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге для СМИ.
Он подчеркнул, что также не выявлено ни одного случая признания протокола об итогах голосования недействительным.
Таким образом, Татарстан подтвердил свое реноме в проведении честных, чистых и прозрачных выборов на территории республики. А жители региона вновь продемонстрировали политическую активность. На выборы парламентариев пришли 71,6% избирателей.
«Все протоколы и сводные таблицы избирательных комиссий прошли тщательную проверку, которая проведена рабочей группой Центральной избирательной комиссии», – подчеркнул Кондратьев.
Партийный список: 44 мандата у «Единой России», 6 – у КПРФ
«Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах в Госсовет Татарстана. За эту партию отдали голоса 76,75% избирателей республики. Итоговые цифры партии власти прокомментировала первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Светлана Гиниатуллина.
«Для “Единой России” избирательная кампания прошла на высоком уровне. Очень приятно, что избиратели поддержали нашу партию, что столько жителей Татарстана отдали голоса как за наших кандидатов по республиканскому списку, так и по одномандатным округам», – заявила она.
По результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получит 44 места из 50. Еще 6 достанутся партии КПРФ, которая по итогам выборов набрала 10,54%.
«Результат есть, и мы сохраним свою фракцию. Не только на выборах в Госсовет, мы еще по муниципальным выборам результатов добились. Это тоже очень важно. В ходе выборов мы смогли зарегистрировать более 20 молодых ребят, которые прошли избирательную школу», – прокомментировал итоговый результат заведующий отделом по организационно-партийной и кадровой работе ТРО ПП КПРФ Ильшат Валиуллин.
ЛДПР собирается преодолеть порог в 5% на следующих выборах
Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. ЛДПР набрала 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%. Но представители этих партий признали выборы справедливыми, а их результаты хорошими для своих партий.
Самый оптимистичный комментарий дал представитель ЛДПР. По словам руководителя Татарстанского регионального отделения партии Руслана Юсупова, на следующих выборах партия намерена преодолеть, наконец, 5-процентный барьер. Хотя и на нынешних выборах ЛДПР зафиксировала исторические для себя цифры на выборах в местный парламент.
«За нашу партию проголосовали почти 100 тысяч жителей Татарстана, и мы будем работать на благо наших жителей, не подведем. Большое вам всем спасибо. Результат у нас мы оцениваем как очень хороший. В истории ЛДПР Татарстана впервые мы достигли 4%. Для нас итоги этих выборов были очень хорошие. Мы рады будем работать. Думаю, что на следующих выборах пройдем пятипроцентный барьер», – пообещал Юсупов.
Остальные пробились в Госсовет Татарстана по одномандатным округам
Осталась довольной результатами выборов в Татарстане и представитель партии «Новые люди» Роза Гайнутдинова, которую избрали по одномандатному округу в Альметьевске.
«Мы очень довольны результатом, что у нас прошли два кандидата в депутаты Государственного Совета по одномандатным округам. Конечно, хотелось бы по партийным спискам увеличить свой процент, поэтому мы будем работать над этим и еще больше наращивать свою аудиторию, своих избирателей на территории Татарстана в дальнейшем», – заявила она.
«Справедливая Россия» оценивает свои результаты как минимум не хуже, чем в 2019 году. Мы также подтвердили свой мандат доверия избирателей. У нас в Госсовете один депутат – это Рушан Ильдусович Мингазов. Хотим выразить огромную благодарность и избирательному штабу, и активистам партии, сторонникам. И в первую очередь избирателям, которые оказали нам доверие и проголосовали за нашу партию, за наших кандидатов», – прокомментировал в свою очередь руководитель аппарата, Регионального отделения «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Татарстане Эрик Куралов.
К 50 депутатам по партийным спискам добавятся победители выборов по одномандатным округам – 49 депутатов. Общее число народных избранников в Госсовете Татарстана составит 99 человек.
Госсовет Татарстана нового созыва:
- «Единая Россия» — 86 мандатов;
- КПРФ — 6 мандатов;
- ЛДПР — 2 мандата;
- «Новые люди» — 2 мандата;
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1 мандат;
- самовыдвиженец Шарафиев — 1 мандат.
Депутатов в Госсовете Татарстана должно было быть 100. Но в Чистопольском избирательном округе № 34 голосование отложено для дальнейших избирательных действий. Дело в том, что к старту голосования в этом округе был зарегистрирован лишь один кандидат. А в соответствии с законодательством России, в таком случае голосование в одномандатном округе откладывается на 1 декабря 2024 года.
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