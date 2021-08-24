Подрядчик «Ак Барс Арены» по обслуживанию поля рассказал о взаимоотношениях со стадионом

Фото: Тимур Касимов

Генеральный директор компании «Спортико» (экс-подрядчика «Ак Барс Арены» по техническому обслуживанию футбольного поля) Эдуард Краснов рассказал о факторах, которые, на его взгляд, стали причинами ухудшения состояния газона на стадионе «Ак Барс Арена» и о взаимоотношениях со стадионом и ФК «Рубин».

«Наша организация зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер в части строительства и обслуживания натуральных футбольных полей многолетним сотрудничеством с ФК "Рубин", работой на тренировочных полях, "Ак Барс Арене" (ранее – "Казань Арене") во время проведения матчей Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, в периоды проведения матчей чемпионатов РПЛ в 2019 и 2020 годах. Можно привести примеры нашей успешной работы в других регионах России. Матчи в апреле, мае и июне текущего года проводились на футбольном поле с хорошим качеством, и нареканий со стороны РПЛ, РФС, а также представителей футбольного клуба не было», – рассказал гендиректор «Спортико» в эксклюзивном комментарии для ИА «Татар-информ».

Стоит отметить, что газон «Казань Арены» (как ранее назывался казанский стадион) и 2017 и 2018 годах действительно признавался представителями Международной федерации футбола (ФИФА) одним из лучших на проводимых в России турнирах.

По мнению Краснова, футбольный газон испортился после проведения нескольких нецелевых мероприятий, которые администрация «Ак Барс Арены» провела без ведома «Рубина» и «Спортико».

«Залог успешного ухода за натуральным полем – это не только квалифицированные сотрудники и качественные материалы, но и слаженное взаимодействие агрономической команды по обслуживанию поля с представителями стадиона, ведь любые изменения в графике эксплуатационной загрузки газона, требуют внесения поправок в график агротехнических работ и детальную проработку всех мероприятий по защите и восстановлению газона. Форма взаимоотношений, при которой проведение нецелевых мероприятий на футбольном поле «Ак Барс Арены», будь это концерт, форум или свадьба из 30 человек, происходит без предварительного согласования и заблаговременного уведомления с организацией осуществляющей уход за футбольным полем стадиона и соответственно без предварительной проработки всех деталей защиты и восстановления газона, на наш взгляд, находится за рамками профессионального подхода к управлению эксплуатацией стадиона и приводит к непрогнозируемым последствиям, вплоть до полной потери газона», – сообщил Краснов, подчеркнув, что именно проведение нецелевых мероприятий на поле стало причиной порчи газона. Это привело к возникновению грибковых заболеваний травы.

Фото: Тимур Касимов

«Например, в самый жаркий период лета, без согласования со "Спортико", сотрудники "Ак Барс Арены" укрыли часть футбольного поля плоским, недышащим, светонепропускающим материалом, под которым газон стал подпревать. И далее, понимая, что футбольное поле и в июле было плотно задействовано футбольным клубом под товарищеские и официальные матчи, руководство стадиона не отказалось от проведения различных нецелевых мероприятий на футбольном поле, без предварительного уведомления "Спортико" и ФК "Рубин", что приводило к сбоям в графике агротехнических работ. По вышеуказанным причинам, в начале июля на газоне появились первые признаки грибковых заболеваний, которые в настоящее время удалось остановить», – рассказал Эдуард Краснов.

Стоит отметить, что в данный момент компания «Спортико» принимает участие в формировании еще одного натурального тренировочного поля на базе футбольного клуба «Рубин». При этом на самом стадионе компания уже не работает, так как «Ак Барс Арена» наняла другого подрядчика для уходом за футбольным полем.

Напомним, что ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий резко критиковал руководство стадиона «Ак Барс Арена» за неудовлетворительное состояние футбольного поля, на котором проводилось много различных мероприятий.

«Борьба с заболеванием натурального газона очень кропотливый, трудоемкий, дорогостоящий и, к сожалению, длительный процесс. Комплекс проведенных работ с начала июля на футбольном поле "Ак Барс Арены" включает в себя многократную обработку химическими препаратами всей поверхности поля, вычесывание заболевшей травы, посев локальных мест, сплошной подсев и иные мероприятия. В настоящий момент поле находится на конечной стадии восстановления. К сожалению, помимо несогласованных нецелевых мероприятий на футбольном поле, руководство стадиона накопило полугодовую задолженность за выполненные агротехнические работы. А с 1 июня наша организация за свой счет проводила работы по уходу за газоном "Ак Барс Арены" без подписанного договора на обслуживание футбольного поля. Договор был на словах согласован, но фактически не подписан. Несмотря на это, наша организация исправно исполняла свои обязательства перед стадионом до 20 августа. Вечером 18 августа нас уведомили, что стадион подписал договор на уход за футбольным полем с другой организацией. Два дня мы передавали дела и вечером 20 августа наш персонал покинул "Ак Барс Арену", полностью выполнив все необходимые агротехнические мероприятия по восстановлению футбольного поля», – рассказал гендиректор компании «Спортико».

Между тем РПЛ в минувшие выходные временно приостановила действие сертификата казанского стадиона «Ак Барс Арена» из-за ненадлежащего качества футбольного газона. «Рубин» не сможет играть там до тех пор пока поле на стадионе не придет в норму.

При этом 5 и 8 сентября в Казани на Центральном стадионе два матча сыграет сборная Белоруссии, которая примет команды Уэльса и Бельгии в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022. Эти матчи пройдут без зрителей.



«Мы профессионально и бережно отнеслись к своим обязанностям, учитывая наше глубокое уважение к ФК "Рубин", его болельщикам, к Министерству спорта РТ и всем жителям Республики Татарстан. И у нас нет сомнений, что при должном ежедневном уходе, профессиональном отношении и внимании, футбольное поле восстановится и наберет оптимальные кондиции и матч 12 сентября состоится на "Ак Барс Арене"», – заявил Эдуард Краснов.

Согласно календарю РПЛ 12 сентября «Рубин» должен сыграть в Казани с ФК «Урал». В случае, если РПЛ к тому времени возобновит действие сертификата «Ак Барс Арены», матч 7-го тура чемпионата России пройдет на казанском 45-тысячнике.