РПЛ приостановила действие сертификата казанского стадиона «Ак Барс Арена»

Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификата «Ак Барс Арены» – домашнего стадиона казанского «Рубина». Такому же наказанию подвергнут стадион ФК «Ростов». Кроме того, «Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения.

Все клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге, нформирует пресс-служба РПЛ.

«Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации», – говорится в сообщении на официальном сайие РПЛ.

Согласно календарю, следующий домашний матч «Рубин» сыграет в Казани 12 сентября против ФК «Урал».

Напомним, что ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий резко критиковал руководство стадиона «Ак Барс Арена» за неудовлетворительное состояние футбольного поля, на котором проводилось много различных мероприятий.